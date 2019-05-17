Беларусь снова оставила Украину без нефти

Транзит нефти в Украину и Польшу приостановили. Фото: Радіо Свобода

Нефтетранспортная белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба" приостановила транзит нефти в Украину.

Это связано с нехваткой свободных резервуаров для откачки некачественной нефти, сообщила пресс-служба "Белнефтехим".

В сообщении говорится, что транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны. Их планируют восстановить в ночь на 20 мая.

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Транзит нефти в Польшу также приостановили.

Прокачка нефти по "Дружбе" обеспечивается только в направлении Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Беларуси.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за "грязной" российской нефти. В трубопроводах Украины, Беларуси, России и Польши ее общий объем оценивается в 5 млн тонн.