Белановский комбинат Ferrexpo передал медикам Кременчуга защитные комбинезоны

Коллектив Кременчугской первой городской больницы имени Овксентия Богаевского продолжает противостоять пандемии коронавируса при поддержке Белановского горно-обогатительного комбината, входящего в группу Ferrexpo.

Кременчугская первая городская больница имени Овксентия Богаевского получила от Белановского горно-обогатительного комбината, входящего в группу Ferrexpo, около 4 тысяч защитных комбинезонов

Персоналу больницы передали около 4 тыс. защитных костюмов-комбинезонов. Они гарантируют безопасность медицинского персонала и пациентов, находящихся на лечении. Стоимость средств защиты для врачей и медицинских работников составляла около 900 тыс. грн.

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"Мы ценим и благодарны медикам, которые уже год работают в зоне высокого риска и первыми встречают угрозу, которая изменила нашу жизнь. Стремимся создать безопасные условия труда для медицинского персонала, занимающегося лечением жителей региона. На наших предприятиях действуют высокие стандарты корпоративной социальной ответственности, и поддержка медицинских учреждений - для нас приоритетная задача. Менее чем за год компания Ferrexpo передала медучреждениям Полтавской области оборудование, инвентарь, средства индивидуальной защиты и медикаменты на сумму около 55 миллионов гривен, из них на 13 миллионов - Кременчугским больницам", - сказал генеральный директор Белановского ГОКа Юрий Химич.

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Заместитель директора по медицинской части больницы Богаевского, Виктория Виповская отметила:

"Комбинезоны, которые передали наши постоянные партнеры, предназначены для защиты медицинского персонала от проникновения вирусов, бактерий, грибков и спор. Помогут предотвратить передачу возбудителей инфекционных заболеваний при работе с пациентами. Особенно сейчас, когда мы все противостоим пандемии. Благодарны Ferrexpo за уже третью за последнее время партию помощи".

Кременчугская первая городская больница относится к заведениям второй волны пандемии. Рассчитана на 120 коек. Сейчас там на лечении находятся 25 человек.

"Наблюдается небольшое снижение количества госпитализированных, но эти пациенты тяжелые. Для их обслуживания ежедневно нужно 200-300 разовых костюмов", - добавила Виктория Виповская.

Кременчугская первая городская больница имени Овксентия Богаевского получила от Белановского горно-обогатительного комбината, входящего в группу Ferrexpo, около 4 тысяч защитных комбинезонов

Компания Ferrexpo постоянно отслеживает ситуацию с уровнем заболеваемости коронавируса в регионе, в котором предприятия ведут свою производственную деятельность, и оперативно реагирует на потребности медицинских учреждений не только Полтавской области, но и всей Украины.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2020 году компания произвела 11200000 т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.