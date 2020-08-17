Банковские счета за границей: куда и зачем украинцы выводят свои средства

Больше всего физлица вывели на зарубежные счета в марте 2020 года. Фото: pixabay.com

Чаще всего украинцы пытаются открыть банковские счета в Европе. Среди самых популярных стран: Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, Люксембург и Германия.

Юрист Елизавета Терлякова рассказывает, что сначала наши соотечественники спрашивают об открытии счетов в крупнейших банках Евросоюза: Credit Suisse, UBS, Raiffeisen Zentralbank, HSBC, Crédit Agricole, Deutsche Bank, UniCredit.

"Далее, по мере поступления вопросов и анализа кейса банками, иногда приходится принимать решение снизить градус желаемого клиентом. Мы предлагаем менее масштабные банки, но не менее надежные. Например, Bendura Bank AG, Bank Alpinum AG, Pictet Group, Coutts Privatbank, EWUB", - говорит Терлякова в комментарии "Минфину".

Эксперты называют несколько причин, по которым украинцы открывают счета в иностранных банках:

- Недоверие к украинским банкам, желание подстраховаться вложениями за рубежом.

- Работа за рубежом.

- Подготовка к инвестициям за рубежом: покупка машины, квартиры, дома, акций, открытие своего бизнеса.

- Планирование жизни за рубежом: намерение изменить свое место жительства или своих родственников.

- Частые путешествия и желание иметь больше возможностей.

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За 7 месяцев 2020 года э-лимиты на операции в иностранных банках открыли на 60% больше граждан, чем за весь 2019-й. То есть 12,3 тыс. человек получили возможность разместить деньги на счетах за пределами Украины.

Объем денежных переводов за границу вырос на 24% по сравнению с 2019-м годом - до $152,8 млн.

Больше всего физлица вывели на зарубежные счета в марте 2020 года, когда начался карантин - $31,6 млн. Тогда было открыто 1,9 тыс. э-лимитов. На втором месте по активности оказался прошлый месяц: в июле было открыто 2,4 тыс. э-лимитов и выведено $25,7 млн.

За последние полтора года счетами в иностранных финучреждениях обзавелись более 20 тыс. украинцев и вывели на них $276 млн.

Платежеспособные украинские банки в I полугодии получили 23,8 млрд грн чистой прибыли. Это на 23% меньше аналогичного периода прошлого года.