Банки получили новые права

Новый закон открыл банкам доступ к информации о родственных отношениях заёмщика. Фото: ВашГород.ру

Банки смогут отслеживать информацию о детях и жене/муже клиента, получившего кредит. Так смогут обезопасить себя от вывода залога.

Данные Государственного реестра о родственных отношениях заемщиков открывает закон о кредитах №6027-д, пишет "Вероятно".

"Кредитные риски банков значительно снизятся в результате ужесточения требований к поручительству, ликвидации лазеек незаконного вывода из-под залога недвижимости, введения четкого порядка погашения кредитов наследниками кредитора", - сказал Юрий Гелей, директор юридического департамента "Идея-банка".

Ранее поручетель был вправе требовать прекращения поручительства, если банк не объявил соответствующее требование в течение 6 месяцев. Теперь срок исковой давности составляет 3 года.

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Подобное снижение банковских рисков поможет удешевить кредиты и сделать их более доступными для украинцев.

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