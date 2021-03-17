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среда, 17 марта 2021 14:03

Банки отклонили большинство заявок на ипотеку под 7%

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Банки отклонили большинство заявок на ипотеку под 7%
Финучреждения подписали 10 договоров на 7,2 млн грн. Фото: unsplash

Из 48 обращений для оформления кредита по программе "Доступная ипотека 7%" банки согласовали всего 21% заявок.

Финучреждения подписали 10 договоров на 7,2 млн грн, а средняя сумма кредита составила 722 тис. грн, пишет "Украинский капитал".

Заявки на кредиты получали "Укргазбанк", "Глобус", "ОТП Банк", "Кредобанк" и ПриватБанк.

Заявки удовлетворили лишь 3 из них:

- "Укргазбанк" - 5 кредитов на 3,9 млн грн;

- "Глобус" - 4 кредита на 2,78 млн грн;

- "ОТП Банк" - 1 кредит на 534,3 тыс. грн.

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Общая сумма заявок составила 47,4 млн грн. Больше всего заявок получил "Укргазбанк" - на 27,2 млн грн, ПриватБанк - на 10,4 млн грн, "Глобус" - на 7,8 млн грн.

Вторичный рынок недвижимости лидирует по количеству заявок и по количеству реальных кредитов. На него направили 79,2% заявок, а удовлетворили - 58,2%.

Больше всего заявок подали на недвижимость в Киевской области - на 14 млн грн, Киеве - 11 млн грн, Львовской области - 7 млн ​​грн.

Банки, в которых можно оформить ипотеку под 7%, выдвигают дополнительные требования, которых нет в соответствующей государственной программе.

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