Банки могут самостоятельно закрывать счета клиентов: что нужно знать

Решение о закрытии счета банк может принять, когда не может оценить происхождения средств. Фото: unsplash.com

Банк может принять решение о закрытии счета клиента на основании решения о прекращении с ним деловых отношений.

В сентябре начали действовать новые правила обращения банков с клиентскими счетами. Они регулируют вопросы, связанные с открытием, закрытием счетов и депозитов.

Решение о закрытии счета банк может принять, когда не может оценить происхождения средств, убедиться в их законности, пишет "UBR".

Но нельзя говорить, что клиент об этом не узнает или потеряет свои средства, говорят банкиры.

"В случае прекращения деловых отношений и закрытия счета средства могут быть выплачены клиенту через кассу банка или переведены на счет клиента, открытый в другом банке", - говорит начальник юридического управления банка "Кредит Днепр" Александр Ярецкий.

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Кроме этого, НБУ запретил банкам закрывать текущие счета клиентов, если деньги на счете, замороженные в соответствии с законодательством по вопросам финансового мониторинга.

"Это означает невозможность для клиента распоряжаться такими замороженными средствами до окончания процедуры их блокировки", - добавил Александр Ярецкий.

Банкам запретили принимать заявление клиента на закрытие счета, если он в режиме "заморозки". Счет не закроют, если у банка есть подозрение, что клиент или его операция связанные с террористической деятельностью, или если клиент находится в санкционных списках. Для таких случаев есть четкая система остановки операции, передачи информации о клиенте в соответствующие регулятивные органы.

За рубежом чаще всего украинцы пытаются открыть банковские счета в Европе. Среди самых популярных стран: Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, Люксембург и Германия.