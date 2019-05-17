Банки могут обязать возвращать деньги, которые списали с карточки мошенники

НБУ опубликовал проект постановления. Фото: УНИАН

Банки могут обязать возвращать по требованию клиентов списанные мошенниками средства с платежных карт.

Проект постановления обнародовал Национальный банк Украины.

"Банк-эмитент после получения сообщения от пользователя восстановить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был перед осуществлением этого перевода не позднее следующего рабочего дня (кроме случая, когда у банка есть основания считать действия пользователя неправомерными, о чем сообщено в правоохранительные органы)", - говорится в документе.

Владелец карточки несет убытки от действий мошенников, если банк докажет, что к этим убыткам привели его действия или бездействие, в том числе разглашение информации, позволяющей инициировать операции.

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При этом банк сможет не возвращать клиенту от 350 грн, если перевод был проведен с использованием утраченной или похищенной карточки или ее реквизитов, а ее владелец сообщил о такой потере только после перевода.

Замечания и предложения к проекту регулятор принимает до 17 июня.

Сотрудники киберполиции задержали мошенника. Мужчина похитил 2,2 млн грн благотворительных средств, предназначенных для лечения детей, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.