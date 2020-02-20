Банкам запретили начислять проценты по кредитам военнослужащих

 
Ексклюзивы
1/5
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3141
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1251
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1350
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 3816
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 810
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1638
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1188
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5715
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2520
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
6
4
20
5
5
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Видео
Все видео
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Интервью
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1350
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 990
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1035
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1026
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2646
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 729
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
четверг, 20 февраля 2020 16:00

Банкам запретили начислять проценты по кредитам военнослужащих

  Комментировать
Банкам запретили начислять проценты по кредитам военнослужащих
Кредит военнослужащего фактически "замораживается" на время прохождения военной службыbank.gov.ua

Банки не должны начислять военнослужащим проценты по кредиту, а также штрафы за несвоевременное погашение при прохождении военной службы.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), это прямо запрещено законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (пункт 15 статьи 14), передает БізнесЦензор.

"Это означает, что кредит военнослужащего фактически "замораживается" на время прохождения военной службы. Военный имеет возможность временно не выплачивать тело кредита, а банк не начисляет проценты и штрафы за просрочку выплат", – подчеркивается в сообщении.

В НБУ обращают внимание, что нормы, которые освобождают военнослужащих от начисления процентов, штрафов и пени на время прохождения военной службы, распространяются не только на банки, но и небанковские финансовые учреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы использовали не все возможности для привлечения иностранных инвестиций - Продан

В то же время в течение последних пяти месяцев в Национальный банк поступило более 100 обращений военнослужащих, которые жалуются на начисление банками процентов и штрафов за их кредитам в период военной службы.

"В начале 2020 года такие обращения участились. Всего военнослужащие пожаловались в НБУ на 17 банков", – констатируют в НБУ.

В связи с этим регулятор 14 февраля направил банкам дополнительное разъяснение относительно выполнения ими требований законодательства в части не начисления процентов, штрафов и пени по кредитам для профессиональных военных и контрактников с начала особого периода (с 18 марта 2014 года), а для мобилизованных военных – с даты их мобилизации.

"По каждому случаю нарушения Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка обращалось непосредственно к банкам с требованием решить ситуацию. Примерно в 60% случаев проблема была решена положительно для потребителей-банки списали неправомерно начисленные проценты. Остальные случаи пока решаются", - отмечается в сообщении.

При этом Национальный банк проверит соблюдение прав военнослужащих двумя банками, на которые жаловались чаще всего, при запланированных в текущем году проверок этих банков.

В этом году гривневые кредиты, в частности ипотечные, подешевеют до исторического минимума, говорят в Национальном банке. Так, кредиты для бизнеса в четвертом квартале 2019-го стали доступнее на 2,4 в. п. Деньги предпринимателям давали под 15,7% годовых. До середины февраля 2020-го ставка упала до 15%, сообщила прессслужба регулятора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Банкам запретили начислять проценты по кредитам военнослужащих». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Аннексия Крыма: 6 лет оккупации

Умер ветеран АТО, которому проломили голову

В ночном клубе сгорели 100 человек

Небесная сотня: наиболее трагичные события Революции достоинства

В стране разрешили продавать контрацептивы

Мультфильм получил 7 Оскаров

Презентовали "громовою птицу"

Самое читаемое
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте Просмотров: 70268
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
5
 Просмотров: 39339
&quot;Хотят ли русские войны?&quot; Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
 Просмотров: 18306
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
 Просмотров: 17055
&quot;Ты предатель!&quot; - женщина в больнице набросилась на Зеленского
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
 8 Просмотров: 15859
Экономика
Отопительный сезон может закончиться досрочно
Отопительный сезон может закончиться досрочно Просмотров: 189
Купить квартиру: от чего зависит стоимость недвижимости
Купить квартиру: от чего зависит стоимость недвижимости
 Просмотров: 504
Мы использовали не все возможности для привлечения иностранных инвестиций - Продан
Мы использовали не все возможности для привлечения иностранных инвестиций - Продан Просмотров: 171
Доллар вернулся к росту
Доллар вернулся к росту Просмотров: 1242
Зеленский ветировал закон о наценки на сигареты
Зеленский ветировал закон о наценки на сигареты Просмотров: 1566
Больше всего комментируют
8
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
2
"Слуга" Бужанский не поднялся почтить память погибших участников Революции достоинства
2
"Россия начала войну здесь" - в центре столицы повесили баннер
2
"Сочувствую эвакуированным" - Зеленский пристыдил украинцев и призвал быть человечнее
2
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
Голосов: 23264
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua