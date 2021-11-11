Банк "ПУМБ" купил "Идея банк"

"ПУМБ" купил "Идея банк". Фото: РБК

Банк "ПУМБ" согласовал условия приобретения 100% акций АО "Идея Банк" с польской финансовой группой Getin Holding S. A – владельцем актива.

Стороны планируют завершить сделку до конца первого квартала 2022 года, после получения необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета, сообщает пресс-служба банка.

По словам председателя правления ПУМБ Сергея Черненко, покупка актива поспособствует более активному развитию розничного бизнеса, а также корпоративного бизнеса в малом и микросегменте.

"Наша цель — синергия наиболее сильных сторон двух банков. С одной стороны, это надежность ПУМБ, подтвержденная результатами стресс-тестирования НБУ, качество сервиса и экспертиза в работе с высокодоходными сегментами рынка. С другой стороны, высокий уровень компетенции Идея Банк в розничном кредитовании, сформированная ресурсная база, опыт разработки собственной цифровой платформы О.Банк", — отметил Черненко.

После завершения сделки АО "Идея Банк" войдет в состав Банковской группы ПАО "ПУМБ" как отдельная юридическая структура кадровых ротаций и продолжит обслуживать клиентов под брендом Идея Банк в обычном режиме.

"Процесс интеграции будет проходить поэтапно в течении 3-5 лет и будет максимально комфортным для наших клиентов, партнеров и работников. На данном этапе в зоне нашего внимания – стабильность инфраструктуры ПУМБ и Идея Банк, дальнейшее развитие диджитал-каналов банков и предоставление качественного и надежного сервиса клиентам", — подчеркнул председатель правления ПУМБ.

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