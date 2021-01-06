АЗС зарабатывали по 8-9 грн на литре - эксперт о рынке горючего

Первый рынок, который отреагировал на карантин - рынок авиатоплива. Фото: unsplash

Главное событие 2020 года - мировой локдаун, который вызвал в апреле обвал цен на нефть. Впервые в истории было отрицательное значение стоимости. Потребление нефтепродуктов упало, на рынке было много сырья и поэтому снизились цены, рассказал Gazeta.ua аналитик "НафтоРинку" Александр Сиренко.

По его словам, первый рынок, который отреагировал на карантин - рынок авиатоплива.

"Из-за того что самолеты почти прекратили летать, сразу начался обвал цен. Затем уже падали цены на бензины, дизель, потому что нефть стали меньше закупать нефтеперерабатывающие заводы. Они не могли отгрузить свою продукцию из-за профицита. Но за год цены на АЗС почти не изменились. Сейчас они примерно такие же, как и в декабре прошлого года", - говорит эксперт.

Александр Сиренко объясняет, что на стоимость топлива в Украине, как всегда, влияли три главных фактора: котировки, курс валют и ситуация на рынке - наличие дефицита или профицита.

"В этом году доллар с 25 грн вырос до 28 грн, евро - с 29 грн до 32 грн. Этот был год профицитным, что хорошо для конечных потребителей. В течение 2020-го было достаточно остатков всех нефтепродуктов, особенно дизеля. Его используют преимущественно промышленные потребители, в частности аграрии. Они смогли сэкономить благодаря низким ценам на дизельное топливо, которым способствовала и конкуренция на рынке", - отмечает эксперт.

По его словам, последние 5 лет в Украине падает потребление бензинов. Зато растет спрос на сжиженный газ. У него низкие котировки на бирже и меньше акциз.

"Акциз на бензин - €230 на тысячу литров, а на сжиженный газ - €52. Конечно, потребитель выбирает более дешевый вид топлива. Из-за этого были попытки изменить акцизную политику и выровнять ситуацию. У нас остался один крупный нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Он не может производить только сжиженный газ, который пользуется большим спросом, и не производить бензины. Это технологически невозможно. У него одинаковая корзина нефтепродуктов", - объясняет эксперт.

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Он отмечает, что есть 4 законопроекта об акцизах на топливо.

"Все с разными ставками. Какой попадет на голосование - непонятно. Но производитель лоббирует выравнивания всех акцизов - и на дизель, и на бензины, и на сжиженный газ", - добавляет Александр Сиренко.

По его словам, в течение года цены на заправках уменьшались, а сейчас растут.

"Цены должны упасть. К сожалению, украинский водитель этого не увидел, в отличие от водителей других стран. АЗС зарабатывали по 8-9 грн на литре. Оптовая цена горючего низко упала за внешних факторов. Когда обвалились котировки весной, можно было дешево купить любой продукт, потому что было много предложений по низким ценам. Но на заправках стремительного падения цен мы не видели. Они подвинулись максимум на 5 грн. Но никак не на 8-9 грн как должно быть", - говорит эксперт.

Он отмечает, что правила игры на рынке топлива задают несколько сетей. Они не двигали цены, а другие подтягивали свои под них.

"Розничные операторы должны благодарить локдаун, потому что могли получить дополнительный заработок из-за ценовой политики и продолжения работы во время карантина. Супермаркеты должны прекращать работу после 22:00. ТРЦ были закрыты в течение нескольких недель. На заправках в это время продажи росли. Поэтому видим рост сетей АЗС в этом году. Такой динамики не было давно", - убежден аналитик.

По его мнению, прогнозировать цены на топливо сложно.

"Люди продолжают болеть, не могут работать. Закрыта Великобритания - крупный потребитель Европы. США не очень принимают к себе туристов. Вакцины вроде бы есть, но какие-то эффективные, а какие-то не очень. Мы еще не преодолели пандемию. Из-за этого котировки нефти ведут себя очень странно. Сейчас нефть стоит $48 за баррель. На тех же условиях в мае она была по $20 ", - резюмировал Александр Сиренко.

В период с ноября 2019 по ноябрь 2020 года в Украине подешевели все виды моторного топлива, кроме сжиженного газа. Цена на него выросла на 9,8%, до 12,81 грн/л.