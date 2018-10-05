Авторы расследования по трансфертным ценам на ЖРС воспользовались ворованной базой данных

Таможенная база данных была незаконно получена американской компанией Import Genius, которая затем уже легально была продана расследователям. Фото: "Радіо Свобода"

Авторы расследования на тему "Перемещение прибыли при экспорте железной руды из Украины" в своей работе воспользовались таможенной базой данных, незаконно полученной американской компанией Import Genius.

Об этом на пресс-конференции сообщили сами авторы расследования, сообщает comments.ua.

Как рассказал Александр Антонюк, руководитель платформы "Старт" ОО "Социальное движение", DPhil Oxford, для проведения расследования авторы абслютно легально приобрели таможенную базу у американской компании Import Genius.

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"У нас есть инвойс о покупке данных. Нам ее рекомендовали. Мы заплатили картой 100 долларов и пользовались в течение месяца", - сообщил он.

Отвечая на вопрос, насколько легальными и достоверными являются данные в базе, если в Украине такая информация законодательно закрыта, Антонюк ответил: "Если в Украине незаконно, чтобы какая-то американская компания доставала и продавала базы, то это вопрос к законодателям".

При этом он призвал украинские власти открыть эту базу таможенных данных, а журналистов обвинил в использовании этого фактора в том, чтобы "скрыть данные и прекратить эту дискуссию".

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