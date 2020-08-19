Автомобили могут подешеветь: сколько экономит отмена акциза

Выгоду посчитали на примере автомобиля 2005 года выпуска с объемом двигателя 2 тыс. см³. Фото: pixabay.com

В Верховной Раде находятся на рассмотрении три законопроекта относительно доступного растаможивания автомобилей. Они предусматривают упорядочивание структуры акцизного налога и внесения соответствующих изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.

В законопроектах предлагают:

- освободить от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года.

- освободить от уплаты акциза уже в 2020 году участников и ветеранов АТО, которые ввозят один легковой автомобиль или грузовой полной массой до 3,5 тонн. По таким же правилам они могут ввезти автобус или прицеп для личного пользования, пишет Finance.ua.

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Выгоду посчитали на примере автомобиля 2005 года выпуска с объемом двигателя 2 тыс. см³ (2 литра). Предположим, что цена, по которой был приобретен этот автомобиль, составляет 3000 евро. Возраст такого авто - 14 лет, поэтому возрастной коэффициент - 14, коэффициент объема двигателя - 2, базовая ставка - 50 евро. Умножаем - получаем 1,4 тысячи евро.

Если к этому добавить пошлину - 300 евро и НДС - 600 евро, получим 2300 евро. То есть, в этом случае размер акциза оказался большим, чем половина всех расходов на таможенное оформление, а растаможка в целом - немногим меньше первоначальной стоимости авто.

Акциз на новые и подержанные автомобили хотят отменить, а планку экологического стандарта снизить до Евро-2. Это означает, что в Украину можно будет ввозить машины с 1995 года выпуска.