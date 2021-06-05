Автогаз подешевел

В Украине подешевел автогаз. Фото: pixabay.com

Розничные сети АЗС среднего и эконом-сегментов с 28 мая по 4 июня снизили стоимость сжиженного газа на 10-50 коп./л.

Об этом говорится в данных ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Автогаз в сети AMIC подешевел на 20 коп. - до 15,26 грн/л, в сети ZOG - на 50 коп. - до 14,99 грн/л. Такие сети как Олас, Motto и Prime снизили цены в среднем на 10-20 коп. На станциях "БРСМ-Нафта" в Винницкой и Черкасской областях цена автогаза снизилась на 50 коп. и 20 коп. соответственно - до 15,99 грн/л.

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При этом в Днепротровский области топливо подорожало на 10 коп. - до 15,29 грн/л. В результате средняя розничная цена по сети уменьшилась на 8 коп. - до 15,83 грн/л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 4 июня составила 15,69 грн/л.

Цены на бензин и дизтопливо вырастут на 50-60 коп. Кабмин сегодня внес изменения в Методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. АЗС могут устанавливать свои надбавки от этой цены. К методике добавили расходы на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы, предусмотренные внешнеэкономическим контрактом в сумме $27 за тонну.