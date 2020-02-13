Авто за долг: в столице наказали неплательщика алиментов

В Киеве мужчина задолжал 217 тыс. грн алиментов. Фото: Слово і Діло

В Киеве у должника по уплате алиментов конфисковали автомобиль.

Мужчина 4 года не платит алименты на двоих детей. Задолжал 217 тыс. грн. За несвоевременную уплату еще должен заплатить штраф в половину этой суммы, пишет tsn.ua.

"Должник приехал в исполнительную службу на машине. Сначала думал, что именно его авто эвакуатор обойдет. Пытался договориться, потом вызвал жену, пытался и ей что-то предложить, чтобы отказалась от своих заявлений, но не сложилось. Поэтому открыл авто, достал рюмку, и прямо при полиции выпил", - объясняет главный госисполнитель Подольского района Борис Полинский. Он ведет дело должника.

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Машину должника увезли на штраф-площадку. Чтобы забрать ее, человек должен заплатить долг. Иначе авто продадут.

Кроме того, мужчине запретили выезжать за границу, пользоваться оружием и лишили водительских прав. Запреты снимут, когда он погасит долг по алиментам.

Большая палата Верховного суда изменила порядок начисления пени за несвоевременную уплату алиментов. Ранее должника штрафовали за конкретный месяц. Закрыть задолженность он мог через 2 года. Теперь пеню начисляют за весь период просрочки платежа до момента полного погашения всех долгов по алиментам. Пеня, как и раньше, составляет 1% от суммы задолженности. Однако за новых правил должникам надо платить больше.