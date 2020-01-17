Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар

В Украине работает 15 энергоблоков на четырех атомных электростанциях: Запорожской, Южноукраиской, Ровенской и Хмельницкой. Большинство достигли предельного срока эксплуатации и нуждаются в модернизации.
Закрывать их нельзя. Альтернативой может стать только строительство модульных реакторов малой мощности, рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в интервью Gazeta.ua.
Насколько критична ситуация с энергоблоками?
- Она не критична. График модернизации реализуется. Современные технологии позволяют минимум на 10 лет продлить жизнь энергоблоков, построенных в 1970-1980-х годах.
Возведение нового энергоблока займет лет 6-7
Но, на это уйдут миллиарды гривен.
- Это выгоднее, чем тратить десятки миллиардов на строительство нового энергоблока. Есть международная практика продолжать ресурсы действующих реакторов. Так делают наши соседи в Словакии и Чехии. Если этого не делать, то надо закрывать энергоблоки. Но, это убытки.
Когда срок службы обновленных энергоблоков иссякнет, то надо будет принимать решение об их возможном закрытии. Но здесь есть нюанс: должно быть дополнительно принято стратегическое решение, что именно мы будем строить на замену? Возведение нового энергоблока займет лет 6-7. С учетом всех необходимых процедур, согласований и разрешений, нужно отводить 10 лет.
Поэтому уже должно было быть принято решение о развитии атомной энергетики. Какой мы возьмем энергоблок в качестве базового для нашей энергетики на замену советским, какие будут выводиться из эксплуатации? Ответов до сих пор нет. Хотя в свое время казалось, что решение будет в пользу энергоблока ИР1000 американской компании Westinghouse. Он по мощности более компактный аналог нового поколения энергоблоков.
Далее обсуждения дело не пошло?
- Нет. Теперь, когда началась российская агрессия, понятно, что энергоблоки российского образца больше не будут приниматься во внимание. Происходит кардинальное изменение структуры экономики Украины и необходимости строить масштабные энергоблоки мощностью на стандартные 1000 МВт или даже на 1250 МВт - нет. Потому, что почти отсутствуют предприятия, которым требуется громадное количество электроэнергии.
Так стоит ли их достраивать? Возможно, лучше обратить внимание на возобновляемые источники энергетики? Например, строить солнечные электростанции.
- Атомная энергетика является базовой для Украины. От нее отказываться нельзя. Производство электроэнергии на 56%, а то и 60% - атомная энергетика. Поэтому так ее взять, "вырубить" и заменить солнечной или ветровой - не получится. И это будет безумно дорого.
Отказы энергоблоков случаются. Но, это не значит, что проблема в атомном реакторе
В 2011 году энергоблок №1 Ровенской АЭС вышел из строя уже через месяц после продления срока эксплуатации на 20 лет.
- Отказы энергоблоков случаются. Но, это не значит, что проблема в атомном реакторе. Как правило, сбой происходит в электрической части.
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Как определить, насколько опасна проблема?
- Есть специальная международная шкала инцидентов в атомной энергетике (INES). Каждый атомный энергоблок находится под контролем не только национального регулятора, но и попадает под международный надзор. Если что-то происходит, то сразу указывают причину, ее классифицируют по этой шкале. Там восемь уровней, начиная с нулевого.
Как правило, все отключения имеют нулевой уровень. Если происходит что-то серьезное, проводится расследование. Страсти по атомной энергетике в значительной мере оснований не имеют. Но, периодически происходят такие информационные атаки.
Гидроэнергетика в Украине не имеет будущего
Кому это выгодно?
- Здесь могут быть различные заинтересованные стороны. С одной стороны - есть лобби зеленой энергетики, которое становится все более мощным. Но имеет недостаток - зависит от погоды. Ветер не дует, солнце не светит - нет электричества.
Из-за проблемы глобального потепления гидроэнергетика в Украине не имеет будущего. Гидроэлектростанции составляют лишь 8% в энергобалансе. И больше не будет. А вот бурное развитие солнечной генерации и ветровой - создает проблему. Потому, что генерируются потоки несбалансированной электроэнергии.
И что с ней делать?
- Нужно строить энергохранилища. Когда электроэнергии не нужно, а ветряк крутится, то ее надо куда-то девать. У нас хранилища строить не хочет никто, потому, что это дорого. В итоге бизнес на ветровой или солнечной энергетике сразу падает. А электростанция имеет 300% рентабельности. Выработанное электричество сбрасывают в сеть днем. А ночью образуется провал.
Это создает проблемы и для атомной генерации. Потому что она тоже требует маневренных мощностей. Это может быть тепловая энергетика. Но, она у нас угольная. Экологам надо думать о том, чтобы убрать с энергобаланса угольную генерацию. Но, чем ее заменить?
Для развития атомной энергетики альтернатива - это строительство модульных реакторов малой мощности. То есть не "тысячников", а модулей на 150 МВт. Можно поставить еще несколько более мощных. Они строятся быстрее, более маневренные. Модульными называются, потому, что их можно поставить несколько штук - сколько нужно по мощности.
Их можно располагать или в районе тех площадок АЭС, которые существуют, или в других местах - в зависимости от потребности в электроэнергии.
Кто может заниматься модернизацией или строительством?
- Модернизацию осуществляет компания Энергоатом. Соответственно, привлекают те или иные компании - поставщики оборудования. Это стандартный процесс.
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Мы сможем обойтись силами только украинских компаний?
- Не совсем. Если мы ставим, например, новейшее оборудование чешского или французского производства - приедет представитель этой компании. Если мы меняем турбину - это наш харьковский "Турбоатом". Если это связано с ядерным топливом, мы работаем с компанией Westinghouse. А для строительства новых реакторов будем привлекать, согласно результатам конкурса, его победителей. Это будет иностранная компания. Потому что мы атомных реакторов не делаем.
Народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец во время брифинга в Верховной Раде Украине 16 января заявил, что глава энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус предает интересы Украины, лоббируя импорт электроэнергии из России, который уничтожает отечественную генерацию и угольную отрасль.
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