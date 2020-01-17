Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар

В Украине работает 15 энергоблоков на четырех атомных электростанциях: Запорожской, Южноукраиской, Ровенской и Хмельницкой. Большинство достигли предельного срока эксплуатации и нуждаются в модернизации.

Закрывать их нельзя. Альтернативой может стать только строительство модульных реакторов малой мощности, рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в интервью Gazeta.ua.

Автор: Укринформ Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар

Насколько критична ситуация с энергоблоками?

- Она не критична. График модернизации реализуется. Современные технологии позволяют минимум на 10 лет продлить жизнь энергоблоков, построенных в 1970-1980-х годах.

Возведение нового энергоблока займет лет 6-7

Но, на это уйдут миллиарды гривен.

- Это выгоднее, чем тратить десятки миллиардов на строительство нового энергоблока. Есть международная практика продолжать ресурсы действующих реакторов. Так делают наши соседи в Словакии и Чехии. Если этого не делать, то надо закрывать энергоблоки. Но, это убытки.

Когда срок службы обновленных энергоблоков иссякнет, то надо будет принимать решение об их возможном закрытии. Но здесь есть нюанс: должно быть дополнительно принято стратегическое решение, что именно мы будем строить на замену? Возведение нового энергоблока займет лет 6-7. С учетом всех необходимых процедур, согласований и разрешений, нужно отводить 10 лет.

Поэтому уже должно было быть принято решение о развитии атомной энергетики. Какой мы возьмем энергоблок в качестве базового для нашей энергетики на замену советским, какие будут выводиться из эксплуатации? Ответов до сих пор нет. Хотя в свое время казалось, что решение будет в пользу энергоблока ИР1000 американской компании Westinghouse. Он по мощности более компактный аналог нового поколения энергоблоков.

Автор: Энергоатом Ровненская АЭС

Далее обсуждения дело не пошло?

- Нет. Теперь, когда началась российская агрессия, понятно, что энергоблоки российского образца больше не будут приниматься во внимание. Происходит кардинальное изменение структуры экономики Украины и необходимости строить масштабные энергоблоки мощностью на стандартные 1000 МВт или даже на 1250 МВт - нет. Потому, что почти отсутствуют предприятия, которым требуется громадное количество электроэнергии.

Так стоит ли их достраивать? Возможно, лучше обратить внимание на возобновляемые источники энергетики? Например, строить солнечные электростанции.

- Атомная энергетика является базовой для Украины. От нее отказываться нельзя. Производство электроэнергии на 56%, а то и 60% - атомная энергетика. Поэтому так ее взять, "вырубить" и заменить солнечной или ветровой - не получится. И это будет безумно дорого.

Отказы энергоблоков случаются. Но, это не значит, что проблема в атомном реакторе

В 2011 году энергоблок №1 Ровенской АЭС вышел из строя уже через месяц после продления срока эксплуатации на 20 лет.

- Отказы энергоблоков случаются. Но, это не значит, что проблема в атомном реакторе. Как правило, сбой происходит в электрической части.

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Автор: uatom.org Карта АЭС Украины

Как определить, насколько опасна проблема?

- Есть специальная международная шкала инцидентов в атомной энергетике (INES). Каждый атомный энергоблок находится под контролем не только национального регулятора, но и попадает под международный надзор. Если что-то происходит, то сразу указывают причину, ее классифицируют по этой шкале. Там восемь уровней, начиная с нулевого.

Как правило, все отключения имеют нулевой уровень. Если происходит что-то серьезное, проводится расследование. Страсти по атомной энергетике в значительной мере оснований не имеют. Но, периодически происходят такие информационные атаки.

Гидроэнергетика в Украине не имеет будущего

Кому это выгодно?

- Здесь могут быть различные заинтересованные стороны. С одной стороны - есть лобби зеленой энергетики, которое становится все более мощным. Но имеет недостаток - зависит от погоды. Ветер не дует, солнце не светит - нет электричества.

Из-за проблемы глобального потепления гидроэнергетика в Украине не имеет будущего. Гидроэлектростанции составляют лишь 8% в энергобалансе. И больше не будет. А вот бурное развитие солнечной генерации и ветровой - создает проблему. Потому, что генерируются потоки несбалансированной электроэнергии.

Автор: Энергоатом Запорожская АЭС

И что с ней делать?

- Нужно строить энергохранилища. Когда электроэнергии не нужно, а ветряк крутится, то ее надо куда-то девать. У нас хранилища строить не хочет никто, потому, что это дорого. В итоге бизнес на ветровой или солнечной энергетике сразу падает. А электростанция имеет 300% рентабельности. Выработанное электричество сбрасывают в сеть днем. А ночью образуется провал.

Это создает проблемы и для атомной генерации. Потому что она тоже требует маневренных мощностей. Это может быть тепловая энергетика. Но, она у нас угольная. Экологам надо думать о том, чтобы убрать с энергобаланса угольную генерацию. Но, чем ее заменить?

Для развития атомной энергетики альтернатива - это строительство модульных реакторов малой мощности. То есть не "тысячников", а модулей на 150 МВт. Можно поставить еще несколько более мощных. Они строятся быстрее, более маневренные. Модульными называются, потому, что их можно поставить несколько штук - сколько нужно по мощности.

Их можно располагать или в районе тех площадок АЭС, которые существуют, или в других местах - в зависимости от потребности в электроэнергии.

Автор: xaec.org.ua Хмельницкая АЭС

Кто может заниматься модернизацией или строительством?

- Модернизацию осуществляет компания Энергоатом. Соответственно, привлекают те или иные компании - поставщики оборудования. Это стандартный процесс.

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Мы сможем обойтись силами только украинских компаний?

- Не совсем. Если мы ставим, например, новейшее оборудование чешского или французского производства - приедет представитель этой компании. Если мы меняем турбину - это наш харьковский "Турбоатом". Если это связано с ядерным топливом, мы работаем с компанией Westinghouse. А для строительства новых реакторов будем привлекать, согласно результатам конкурса, его победителей. Это будет иностранная компания. Потому что мы атомных реакторов не делаем.

Автор: Энергоатом Южноукраинская АЭС

Народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец во время брифинга в Верховной Раде Украине 16 января заявил, что глава энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус предает интересы Украины, лоббируя импорт электроэнергии из России, который уничтожает отечественную генерацию и угольную отрасль.