Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар

 
Ексклюзивы
1/5
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 495
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 2457
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 702
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1449
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 783
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 612
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 6561
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 477
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 369
Фото
Все фото
3
14
8
5
9
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Денис Лисицкий дважды выиграл грант на собственное дело
Денис Лисицкий дважды выиграл грант на собственное дело
Бизнес на натуральной косметике окупился за восемь месяцев
Бизнес на натуральной косметике окупился за восемь месяцев
Киевляне продают канцелярию, которая растет
Киевляне продают канцелярию, которая растет
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Видео
Все видео
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1215
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2799
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2061
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2898
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3960
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 января 2020
Просмотров: 45
Не треба ейфорії
Напередодні відбору на Євро‑2020 Андрій Шевченко пообіцяв участь України у фінальній частині. Зараз наш тренер словами не розкидається. Не обіцяє ...
суббота, 18 января 2020 18:48

Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
6

  Комментировать

В Украине работает 15 энергоблоков на четырех атомных электростанциях: Запорожской, Южноукраиской, Ровенской и Хмельницкой. Большинство достигли предельного срока эксплуатации и нуждаются в модернизации.

Закрывать их нельзя. Альтернативой может стать только строительство модульных реакторов малой мощности, рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в интервью Gazeta.ua.

Автор: Укринформ
  Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар

Насколько критична ситуация с энергоблоками?

- Она не критична. График модернизации реализуется. Современные технологии позволяют минимум на 10 лет продлить жизнь энергоблоков, построенных в 1970-1980-х годах.

Возведение нового энергоблока займет лет 6-7

Но, на это уйдут миллиарды гривен.

- Это выгоднее, чем тратить десятки миллиардов на строительство нового энергоблока. Есть международная практика продолжать ресурсы действующих реакторов. Так делают наши соседи в Словакии и Чехии. Если этого не делать, то надо закрывать энергоблоки. Но, это убытки.

Когда срок службы обновленных энергоблоков иссякнет, то надо будет принимать решение об их возможном закрытии. Но здесь есть нюанс: должно быть дополнительно принято стратегическое решение, что именно мы будем строить на замену? Возведение нового энергоблока займет лет 6-7. С учетом всех необходимых процедур, согласований и разрешений, нужно отводить 10 лет.

Поэтому уже должно было быть принято решение о развитии атомной энергетики. Какой мы возьмем энергоблок в качестве базового для нашей энергетики на замену советским, какие будут выводиться из эксплуатации? Ответов до сих пор нет. Хотя в свое время казалось, что решение будет в пользу энергоблока ИР1000 американской компании Westinghouse. Он по мощности более компактный аналог нового поколения энергоблоков.

Автор: Энергоатом
  Ровненская АЭС
Ровненская АЭС

Далее обсуждения дело не пошло?

- Нет. Теперь, когда началась российская агрессия, понятно, что энергоблоки российского образца больше не будут приниматься во внимание. Происходит кардинальное изменение структуры экономики Украины и необходимости строить масштабные энергоблоки мощностью на стандартные 1000 МВт или даже на 1250 МВт - нет. Потому, что почти отсутствуют предприятия, которым требуется громадное количество электроэнергии.

Так стоит ли их достраивать? Возможно, лучше обратить внимание на возобновляемые источники энергетики? Например, строить солнечные электростанции.

- Атомная энергетика является базовой для Украины. От нее отказываться нельзя. Производство электроэнергии на 56%, а то и 60% - атомная энергетика. Поэтому так ее взять, "вырубить" и заменить солнечной или ветровой - не получится. И это будет безумно дорого.

Отказы энергоблоков случаются. Но, это не значит, что проблема в атомном реакторе

В 2011 году энергоблок №1 Ровенской АЭС вышел из строя уже через месяц после продления срока эксплуатации на 20 лет.

- Отказы энергоблоков случаются. Но, это не значит, что проблема в атомном реакторе. Как правило, сбой происходит в электрической части.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Ровенской атомной станции отключают энергоблок

Автор: uatom.org
  Карта АЭС Украины
Карта АЭС Украины

Как определить, насколько опасна проблема?

- Есть специальная международная шкала инцидентов в атомной энергетике (INES). Каждый атомный энергоблок находится под контролем не только национального регулятора, но и попадает под международный надзор. Если что-то происходит, то сразу указывают причину, ее классифицируют по этой шкале. Там восемь уровней, начиная с нулевого.

Как правило, все отключения имеют нулевой уровень. Если происходит что-то серьезное, проводится расследование. Страсти по атомной энергетике в значительной мере оснований не имеют. Но, периодически происходят такие информационные атаки.

Гидроэнергетика в Украине не имеет будущего

Кому это выгодно?

- Здесь могут быть различные заинтересованные стороны. С одной стороны - есть лобби зеленой энергетики, которое становится все более мощным. Но имеет недостаток - зависит от погоды. Ветер не дует, солнце не светит - нет электричества.

Из-за проблемы глобального потепления гидроэнергетика в Украине не имеет будущего. Гидроэлектростанции составляют лишь 8% в энергобалансе. И больше не будет. А вот бурное развитие солнечной генерации и ветровой - создает проблему. Потому, что генерируются потоки несбалансированной электроэнергии.

Автор: Энергоатом
  Запорожская АЭС
Запорожская АЭС

И что с ней делать?

- Нужно строить энергохранилища. Когда электроэнергии не нужно, а ветряк крутится, то ее надо куда-то девать. У нас хранилища строить не хочет никто, потому, что это дорого. В итоге бизнес на ветровой или солнечной энергетике сразу падает. А электростанция имеет 300% рентабельности. Выработанное электричество сбрасывают в сеть днем. А ночью образуется провал.

Это создает проблемы и для атомной генерации. Потому что она тоже требует маневренных мощностей. Это может быть тепловая энергетика. Но, она у нас угольная. Экологам надо думать о том, чтобы убрать с энергобаланса угольную генерацию. Но, чем ее заменить?

Для развития атомной энергетики альтернатива - это строительство модульных реакторов малой мощности. То есть не "тысячников", а модулей на 150 МВт. Можно поставить еще несколько более мощных. Они строятся быстрее, более маневренные. Модульными называются, потому, что их можно поставить несколько штук - сколько нужно по мощности.
Их можно располагать или в районе тех площадок АЭС, которые существуют, или в других местах - в зависимости от потребности в электроэнергии.

Автор: xaec.org.ua
  Хмельницкая АЭС
Хмельницкая АЭС

Кто может заниматься модернизацией или строительством?

- Модернизацию осуществляет компания Энергоатом. Соответственно, привлекают те или иные компании - поставщики оборудования. Это стандартный процесс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Южно-Украинская АЭС отключила третий блок

Мы сможем обойтись силами только украинских компаний?

- Не совсем. Если мы ставим, например, новейшее оборудование чешского или французского производства - приедет представитель этой компании. Если мы меняем турбину - это наш харьковский "Турбоатом". Если это связано с ядерным топливом, мы работаем с компанией Westinghouse. А для строительства новых реакторов будем привлекать, согласно результатам конкурса, его победителей. Это будет иностранная компания. Потому что мы атомных реакторов не делаем.

Автор: Энергоатом
  Южноукраинская АЭС
Южноукраинская АЭС

Народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец во время брифинга в Верховной Раде Украине 16 января заявил, что глава энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус предает интересы Украины, лоббируя импорт электроэнергии из России, который уничтожает отечественную генерацию и угольную отрасль.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Начали изготавливать автомобили для королей

От вертолетной площадки Януковича к партийному штабу - как это было

Британские преступники основали город

Самое читаемое
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
16
 1 Просмотров: 27126
Настя Каменских снялась для Playboy
Настя Каменских снялась для Playboy
5
 Просмотров: 17957
Диван мечты: показали впечатляющие угловые диваны
Диван мечты: показали впечатляющие угловые диваны
19
 Просмотров: 12411
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
27
 Просмотров: 10207
Известно, кого расстреляли в Харькове
Известно, кого расстреляли в Харькове
4
 Просмотров: 9343
Экономика
Кому в этом году будут предлагать больше всего работы
Кому в этом году будут предлагать больше всего работы Просмотров: 4356
ДАБИ хотят ликвидировать: какими будут последствия для рынка недвижимости
ДАБИ хотят ликвидировать: какими будут последствия для рынка недвижимости
 Просмотров: 630
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
 Просмотров: 2457
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
 Просмотров: 702
Перевести деньги из-за границы: Приватбанк сообщил о нововведениях
Перевести деньги из-за границы: Приватбанк сообщил о нововведениях Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
9
Зеленский: Гончарук работает дальше
6
Усик назвал формулу мира для Украины
3
Будем прощаться: Зеленский о министрах, которые не довольны зарплатами
2
Українці-канатохідці
1
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Голосов: 22985
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua