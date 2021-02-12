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воскресенье, 14 февраля 2021 21:10

Аренда недвижимости: назвали самые дорогие и самые дешевые объекты

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Аренда недвижимости: назвали самые дорогие и самые дешевые объекты
В категории элитных объектов от $2500 в мес. доля сделок составила 4%. Фото: unsplash

В январе 2021 года в Киеве провели 167 операций по аренде недвижимости. Это меньше показателей предыдущего месяца на 56%.

Уровень расходов на аренду составил $149 тыс., сообщают в АН "Благовест".

Самым бюджетным вариантом, арендованным в январе, стала 1-комнатная квартира площадью 40 кв. м в Святошинском районе за 6100 грн/мес. Дороже всего в прошлом месяце обошлась аренда офиса площадью 220 кв. м в Шевченковском районе. Ее стоимость составила 196 тыс. грн/мес.

В ценовом диапазоне $500-1000 в месяц провели 45% сделок. В этой категории фаворитами были 2-3-комнатные квартиры в Голосеевском, Печерском районах. Чаще всего арендовали квартиры в новых домах. Наиболее дешево в этом сегменте обошлась аренда 2-комнатной квартиры в Святошинском районе - 14,1 тыс. грн/мес.

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В ценовом диапазоне от $1000 до $2500 в месяц доля сделок составила 19%. Здесь фаворитом стали Печерский и Шевечнковский районы столицы. Основной процент сделок пришелся на квартиры, были единичные сделки с домами и офисными помещениями.

Например, в Шевченковском районе арендовали офис площадью 126 кв.м за 52,3 тыс. грн/мес.

В категории элитных объектов от $2500 в мес. доля сделок составила 4%. Так, квартиру, площадью 187 кв. м в Шевченковском районе арендовали за 84 тыс. грн/мес.

В декабре 2020 года украинцы арендовали столичную недвижимость 215 раз, что на 27% меньше показателей ноября. Уровень расходов на жилье составил $175 тыс.

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14
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