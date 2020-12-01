Аренда квартир: назвали районы с самым дешевым жильем

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 3069
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 504
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 252
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 171
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2016
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2691
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
10
4
9
9
6
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 297
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 3078
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 504
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1494
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1116
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 54
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
вторник, 01 декабря 2020 21:10

Аренда квартир: назвали районы с самым дешевым жильем

  Комментировать
Аренда квартир: назвали районы с самым дешевым жильем
В ценовом диапазоне от $1000 до $2500 в месяц доля сделок составила 20%. Фото: unsplash

В ноябре арендовали 269 столичных квартир, что на на 9% меньше, чем в октябре. Уровень расходов на аренду составил $290 тыс.

Такие данные обнародовало АН "Благовест".

Категория объектов стоимостью до $500 в месяц составила 37%. В сегменте были представлены 1-2-комнатные квартиры, преимущественно в Голосеевском, Шевченковском районах.

Самым бюджетным вариантом, арендованным в ноябре, стала 1-комнатная квартира площадью 23 кв. м в Голосеевском районе за 4,2 тыс. грн/мес. В этом же районе 2-комнатную квартиру площадью 55 кв.м взяли в аренду за 9,8 тыс. грн/мес. За 14 тыс. грн/мес. в Шевченковском районе арендовали 2-комнатную квартиру, площадью 58 кв. м.

В ценовом диапазоне $500-1000 в мес. провели 40% сделок. В этой категории фаворитами были 2-3-комнатные квартиры в Голосеевском, Печерском районах. Чаще всего арендовали квартиры в новых домах.

В Шевченковском районе арендовали 1-комнатную квартиру в новом доме площадью 43 кв. м 14,6 тыс. грн/мес. В Печерском районе за 28 тыс. грн/мес. - 1-комнатную квартиру площадью 40 кв. м на ул. Банковой.

В ценовом диапазоне от $1000 до $2500 в месяц доля сделок составила 20%. Здесь фаворитами стали Печерский и Шевченковский районы столицы. Основной процент сделок пришелся на квартиры, были единичные сделки с домами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аренда жилья: что больше всего влияет на цену

В категории элитных объектов от $2500 в месяц доля сделок составила 3%. Здесь превалировали Печерский и Голосеевский районы.

Нежилое помещение площадью 120 кв. м в Шевченковском районе арендовали за 74,2 тыс. грн/мес. Еще одно нежилое помещение площадью 250 кв. м - на Оболони за 98 тыс. грн/мес. Дом площадью 380 кв. м в с. Лесники арендовали за 154 тыс. грн/мес.

Самый дорогой объект, арендованный в ноябре - дом в с. Козин. Площадь объекта - 800 кв. м - по 196 тыс. грн/мес.

"В ноябре спрос на аренду объектов нежилого фонда сместился в более доступный ценовой сегмент. Традиционно соглашения с коммерческой недвижимостью проходят чаще с дорогими объектами. При этом стали больше арендовать квартир в ценовом сегменте $ 500-1000 в месяц. Сделок в наиболее доступном сегменте наоборот стало меньше", - отмечает генеральный директор АН "Благовест" Елена Биберова.

Украинцы ищут квартиры через интернет-страницы по поиску жилья, друзей, знакомых или через посредника. Но, чтобы избежать неприятностей, жилье стоит арендовать в соответствии с нормами законодательства и заключением определенного договора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аренда квартир: назвали районы с самым дешевым жильем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Казаки называли луковицей женский половой орган

Большие страны согласовали планы по Антарктиде

Уейн Гретцки набрал 3000 балов

Роскошь и скорость - основали итальянскую марку с эмблемой трезубца

На заводах Ford Motor усовершенствовали конвейер

Украинцы проголосовали за изменение формы государственного правления

Марш миллиона: началась Революция достоинства

Развенчали популярные мифы о ВИЧ и СПИД

6 лет назад не стало диссидента Евгения Сверстюка

Запретили обжаловать решение суда

Тоннель под проливом соединил 2 страны

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 39798
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 21357
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 12015
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 2 Просмотров: 10971
Назвали самые вредные продукты для суставов
Назвали самые вредные продукты для суставов
 Просмотров: 8244
Экономика
Зарплата 170 долларов - рассказали, когда украинцы пережили кризис десятилетия
Зарплата 170 долларов - рассказали, когда украинцы пережили кризис десятилетия
 Просмотров: 279
Финансовый кризис УЗ спровоцирован нечестными тарифам, и указывает на коррупцию - ВРУ
Финансовый кризис УЗ спровоцирован нечестными тарифам, и указывает на коррупцию - ВРУ Просмотров: 162
Украинцы могут зарегистрировать ООО онлайн: разъяснения Минюста
Украинцы могут зарегистрировать ООО онлайн: разъяснения Минюста Просмотров: 54
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн 3 Просмотров: 297
В Украине обвалился спрос на новые автомобили
В Украине обвалился спрос на новые автомобили Просмотров: 243
Больше всего комментируют
21
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
7
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
4
"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
Голосов: 25636
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть