Аренда квартир: назвали районы с самым дешевым жильем

В ценовом диапазоне от $1000 до $2500 в месяц доля сделок составила 20%. Фото: unsplash

В ноябре арендовали 269 столичных квартир, что на на 9% меньше, чем в октябре. Уровень расходов на аренду составил $290 тыс.

Такие данные обнародовало АН "Благовест".

Категория объектов стоимостью до $500 в месяц составила 37%. В сегменте были представлены 1-2-комнатные квартиры, преимущественно в Голосеевском, Шевченковском районах.

Самым бюджетным вариантом, арендованным в ноябре, стала 1-комнатная квартира площадью 23 кв. м в Голосеевском районе за 4,2 тыс. грн/мес. В этом же районе 2-комнатную квартиру площадью 55 кв.м взяли в аренду за 9,8 тыс. грн/мес. За 14 тыс. грн/мес. в Шевченковском районе арендовали 2-комнатную квартиру, площадью 58 кв. м.

В ценовом диапазоне $500-1000 в мес. провели 40% сделок. В этой категории фаворитами были 2-3-комнатные квартиры в Голосеевском, Печерском районах. Чаще всего арендовали квартиры в новых домах.

В Шевченковском районе арендовали 1-комнатную квартиру в новом доме площадью 43 кв. м 14,6 тыс. грн/мес. В Печерском районе за 28 тыс. грн/мес. - 1-комнатную квартиру площадью 40 кв. м на ул. Банковой.

В ценовом диапазоне от $1000 до $2500 в месяц доля сделок составила 20%. Здесь фаворитами стали Печерский и Шевченковский районы столицы. Основной процент сделок пришелся на квартиры, были единичные сделки с домами.

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В категории элитных объектов от $2500 в месяц доля сделок составила 3%. Здесь превалировали Печерский и Голосеевский районы.

Нежилое помещение площадью 120 кв. м в Шевченковском районе арендовали за 74,2 тыс. грн/мес. Еще одно нежилое помещение площадью 250 кв. м - на Оболони за 98 тыс. грн/мес. Дом площадью 380 кв. м в с. Лесники арендовали за 154 тыс. грн/мес.

Самый дорогой объект, арендованный в ноябре - дом в с. Козин. Площадь объекта - 800 кв. м - по 196 тыс. грн/мес.

"В ноябре спрос на аренду объектов нежилого фонда сместился в более доступный ценовой сегмент. Традиционно соглашения с коммерческой недвижимостью проходят чаще с дорогими объектами. При этом стали больше арендовать квартир в ценовом сегменте $ 500-1000 в месяц. Сделок в наиболее доступном сегменте наоборот стало меньше", - отмечает генеральный директор АН "Благовест" Елена Биберова.

Украинцы ищут квартиры через интернет-страницы по поиску жилья, друзей, знакомых или через посредника. Но, чтобы избежать неприятностей, жилье стоит арендовать в соответствии с нормами законодательства и заключением определенного договора.