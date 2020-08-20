Apple рекордно подорожала

Рост акций Apple будет зависеть от успеха iPhone 12 и ноутбуков на базе собственных процессоров ARM Bionic. Фото: pixabay.com

Акции Apple подорожали на 1,4% - до $468,63. Благодаря этому стоимость американской компании выросла до $2 трлн.

Отметку в $1 трлн компания преодолела еще в августе 2018-го. В июне 2020-го Apple установила рекорд на $1,5 трлн, пишет Reuters.

Акции рекордно подорожали во время пандемии коронавируса, ведь продукцию продолжали покупать на фоне падения других отраслей экономики США.

Из-за стремительного роста доходов по всем категориям Apple стала самой дорогой компанией в мире. Опередила компанию Saudi Aramco, которая была первой в истории мировой экономики, достигшей отметки в $2 трлн.

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Капитализация главных технологических корпораций США - Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, составляет более $6 трлн. А нынешний глава Apple Тим Кук стал долларовым миллиардером.

Рост акций Apple будет зависеть от успеха iPhone 12 и ноутбуков на базе собственных процессоров ARM Bionic.

Компания Apple планирует в феврале 2021 года выпустить более доступную версию нового iPhone 12. Его покажут уже этой осенью. Предварительно, цена будет около $800.