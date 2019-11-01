Андрей Вавриш: Если ты создаешь качественные строительные проекты, у тебя нет проблем с финансированием

Фото: BIHUS info

Если компания строит качественные объекты, у нее не будет проблем с финансированием. Такое заявление во время интервью журналистам BIHUS info сделал девелопер, генеральный директор компании SAGA Development Андрей Вавриш.

"Город имеет огромный запас земельных участков. И владельцы, которые этими участками владеют, понимают, что у одного девелопера не получается красиво сделать, а у другого – получается, с ним можно больше заработать. Поэтому, если ты создаешь качественные объекты, у тебя нет проблем с финансированием", – объяснил Андрей Вавриш.

По словам девелопера, именно качество построенных объектов работает на репутацию компании и дает ей возможность создавать новые проекты.

"Делая нормальные проекты, развиваясь, мы показали качественный девелопмент. А это открывает другие возможности", – подчеркнул бизнесмен.

Он также добавил, что сейчас его компания SAGA Development работает с 30 проектами по стране, 15 из которых – новые объекты.

"Сейчас компания SAGA Development работает с 30 объектами, около 15 из них – это новые объекты. Мы уже третий год над этим работаем. Мы должны были приступить к этим объектам еще в прошлом году, если бы нас не зажимали, не сдерживали и не мешали нашему развитию. Если бы не было этого деления на "хороших" и "нехороших" и выдавливания последних с рынка, чем ранее занимались органы власти, то в прошлом году мы имели бы по меньшей мере еще 5–6 новых объектов", – подытожил Андрей Вавриш.