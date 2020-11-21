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суббота, 21 ноября 2020 13:15

Аналитики прогнозируют падение биткоина

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Аналитики прогнозируют падение биткоина
Если прогноз сбудется, то сейчас лучше продать криптовалюту. Фото: unsplash

Биткоин может повторить динамику 2017 года, когда после стремительного роста до $20 тыс. его цена резко упала.

Многие инвесторы ждут момента, чтобы продать биткоины на максимуме, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев для РБК.

"Это может произойти до конца года. Но в долгосрочной перспективе монета продолжит рост, так как биткоины постепенно становятся защитным активом. На фоне глобального кризиса крупнейшие компании, инвестфонды и простые инвесторы пытаются спасти свои накопления, приобретя биткоины. Это в дальнейшем и будет стимулировать подъем котировок. Биткоин до конца 2020 года может превысить отметку $20-25 тыс., а в дальнейшем вырасти выше $40 тыc. за монету", - отметил Деев.

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CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко считает, что в ближайшее время есть два сценария развития событий на рынке биткоина. Или возврат к "равновесному" уровню в $13 тыс., или рост в зону $20 тыс. и выше, если начнется массовая волна мании.

"Я склоняюсь к тому, что цена вернется к своему равновесному уровню, так как не вижу достаточного объема покупателей по $20 тыс., чтобы толкать цену выше", - пояснил Кравченко.

Если его прогноз сбудется, то сейчас лучше продать криптовалюту, потому что в ближайшее время произойдет коррекция почти на 30%.

Стоимость акций биткоина обновила исторический максимум на отметке в $342 млрд. Капитализация криптовалюты превысила показатели декабря 2017 года за счет увеличения эмиссии. Она растет посредством работы майнеров, которые получают награду в биткоинах.

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