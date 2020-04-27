Аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю

На этой неделе курс доллара незначительно вырастет к гривне. Фото: pixabay.com

С прошлой недели официальный курс доллара снизился с 27,20 грн до 27,14 грн, или на 0,2%.

"В ожидании заключения нового соглашения с МВФ курс доллара практически замер на отметках чуть выше 27 гривен. Разнонаправленные и незначительные колебания вблизи этого уровня свидетельствуют о временном равновесии на текущих отметках. Сдвинуть его может только появление новой негативной или позитивной информации", - объясняет аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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На этой неделе курс доллара незначительно вырастет к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,2 гривны. Наличный доллар в банках - около 27,1-27,4 гривны", - прогнозирует аналитик.

Национальный банк Украины на 27 апреля установил курс доллара на уровне 27,14 грн. Это на 13 коп. больше, чем было перед выходными.