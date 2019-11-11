Аналитик спрогнозировал курс доллара до конца недели

На рынке предложение валюты превышает спрос на нее. Фото: Depositphotos

За прошедшую неделю доллар подешевел на 0,9-1,1%. На этой неделе курс продолжит снижаться.

"На прошлой неделе Нацбанк на межбанке купил $372 миллиона. Это на $215 миллионов больше, чем неделей ранее. При этом третью неделю подряд НБУ не продает валюту на межбанковском рынке", - говорит аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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По его словам, это связано с превышения предложения валюты над спросом на нее.

"Гривна умеренно до конца недели будет укрепляться. Доллар на межбанке через неделю будет торговаться по 24,3 гривны. Наличный в банках будет стоить около 24,2-24,5 гривен", - объясняет аналитик.

Национальный банк Украины на 11 ноября установил курс доллара на уровне 24,50 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было перед выходными.