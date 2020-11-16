Аналитик рассказал, сколько будет стоить доллар на этой неделе

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн. Фото: unsplash

На этой неделе существенных колебаний курса не ожидается, рассказал Gazeta.ua старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный в банках - в пределах 28,1 - 28,3 грн.

"За прошедшую неделю курс доллара к гривне изменился очень незначительно. С понедельника он снизился с 28,14 до 28,12 грн. По данным компании "УкрДилинг", курс спроса-предложения доллара на межбанке за это же время вырос с 28,10 - 28,12 до 28,12 - 28,14", - говорит Иосуб.

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По его словам, средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 28,09 - 28,34 до 28,10 - 28,33. Он отметил, что при этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи.

"Столь незначительные и при этом разнонаправленные колебания курса доллара за неделю свидетельствуют о том, что на нынешних уровнях он нашел свое временное равновесие и еще некоторое время останется вблизи текущих значений", - говорит эксперт.

42% украинцев считают доллар США наиболее выгодным и безопасным вариантом хранения денежных сбережений.