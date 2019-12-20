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Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го

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В течение года гривна укреплялась из-за хорошего урожая зерновых и высоких мировых цен на аграрную продукцию. Кроме того, иностранные инвесторы активно покупали украинские облигации. Для этого доллары обменивали на гривны, рассказал Gazeta.ua старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Какие последствия дешевого доллара для экономики?

От укрепления гривны, действительно, проигрывают экспортеры. Но выигрывают большинство предприятий и граждан. Благодаря укреплению национальной валюты, выросла зарплата в валютном эквиваленте, даже если не изменилась номинально. Уменьшилось соотношение внешнего долга к ВВП. То есть меньше денег надо тратить из бюджета для обслуживания и погашения задолженности. Также замедлилась инфляция. Это позволит снизить ставки по кредитам, увеличить интерес к инвестициям в страну.

Рост цен лучше оценивать по уровню инфляции. В ноябре прошлого года она составляла 10%. В этом году увидели 5,1%. Это стало возможным благодаря укреплению гривны.

Автор: ТСН
  Благодаря укреплению национальной валюты, выросла зарплата в валютном эквиваленте, даже если не изменилась номинально.
Благодаря укреплению национальной валюты, выросла зарплата в валютном эквиваленте, даже если не изменилась номинально.

В январе продолжится укрепление гривни?

Рыночный курс состоит из соотношения спроса и предложения. В свою очередь эти показатели зависят от объема экспорта и средних экспортных цен, от объема импорта и средних цен на импорт, от потоков валютного капитала в страну и из страны. Влияют объемы покупки и продажи валюты населением, переводы от заробитчан. Пока все свидетельствует о том, что к началу 2020 года гривня продолжит укрепляться.

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Что может спровоцировать резкий рост курса доллара?

Потенциальный риск связан с бегством иностранных инвесторов, которые покупали украинские облигации. Если они захотят массово продать их, то гривны будут менять на доллары. Тогда возникнет дефицит валюты. Однако для этого должны быть причины. Например, мировой кризис, когда инвесторы бегут из всех развивающихся стран. Или отказ от рыночных реформ и возвращение к административным ограничениям на валютном рынке.

Ранее был фиксированный курс валют, сейчас - плавающий. Что для Украины лучше?

Все развитые страны и большинство других, ставших на путь движения к цивилизации и рынку, используют режим плавающего курса. Как временный иногда используют управляемый коридор для курса. Это переходный режим от фиксированного курса к плавающему. Любое вмешательство в рыночное курсообразование приводит к диспропорциям в экономике. В результате к экономическим кризисам. Например, содержание курса доллара около 8 гривен стоило стране несколько десятков миллиардов долларов. Сейчас приходится погашать внешний долг и возвращать деньги.

В бюджете-2019 до конца года доллар прогнозировали на уровне 29,4 грн. С середины августа валюта начала стремительно дешеветь. На 20 декабря Нацбанк установил курс на уровне 23,37 грн/долл. В бюджете на 2020 год курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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21
декабря

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