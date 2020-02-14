АМКУ бросил вызов олигархам – СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
Просмотров: 27
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 1161
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 423
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1098
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 1656
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2241
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 4698
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3600
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 828
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8154
Фото
Все фото
6
4
20
5
5
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Видео
Все видео
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 423
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 828
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2385
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1143
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1791
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
14 февраля 2020
Просмотров: 90
Щось більше за нас
Філософ Сергій Кримський років 20 тому сказав мені в інтерв'ю: "Людина не закінчується у просторі між черевиками й капелюхом". Набагато раніше інший ...
пятница, 14 февраля 2020 20:03

АМКУ бросил вызов олигархам – СМИ

  Комментировать
АМКУ бросил вызов олигархам – СМИ
Фото: "5 канал"

Антимонопольный комитет Украины значительно активизировал работу по государственной защите конкуренции в предпринимательской деятельности. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина" в материале "Вызов олигархам: как АМКУ влияет на развитие конкуренции в Украине".

"Если раньше АМКУ был зациклен на формальностях, как, например, количество проверок и открытых дел, то теперь он сосредотачивается на крупных вопросах. "Под раздачу" комитета массово попадают активы олигархов, которые ранее избегали санкций за нарушение антимонопольного законодательства, а также крупные компании, входящие в транснациональные финансово-промышленные группы", - отмечается в статье.

В качестве примера издание приводит наиболее резонансные расследования АМКУ. В частности, решение по Ostchem Дмитрия Фирташа, когда по итогу нескольких лет работы комитет установил, что группа компаний, в которую входят заводы олигарха "Азот", "Ровноазот", "Северодонецкое объединение "Азот" и "НФ Трейдинг Украина", злоупотребляла монопольным положением на рынке азотных минеральных удобрений в течение 2014-2017 годов.

"АМКУ в сентябре прошлого года принял решение о принудительном разделении группы Ostchem Фирташа, наложив штраф на 107 млн гривен. Что важно: это стало первым принудительным разделением компании-монополиста за последние 24 года. До этого подобное происходило в 1995 году, когда разделили регионального монополиста в области производства молочной продукции. Говоря об активах Фирташа, стоит также вспомнить, что в конце прошлого года АМКУ оштрафовал на 278 млн гривен 16 облгазов, входящих в "Региональную газовую компанию". Комитет принял такое решение в связи с тем, что, по его мнению, облгазы неправомерно доначисляли бытовым потребителям объемы использованного газа", - пишет автор материала.

Под прицел АМКУ попал бизнес еще одного крупного украинского бизнесмена – Рината Ахметова. В октябре 2019 года АМКУ оштрафовал на 53 млн гривен принадлежащего ему производителя горно-шахтного оборудования "Корум Украина".

"Беспрецедентные ограничения АМКУ ввел также при разрешении на концентрацию "Днепровского коксохимического завода" (ДКХЗ), еще одного актива Ахметова. Комитет обязал ДКХЗ на срок от 3 до 7 лет реализовывать часть продукции предприятиям, несвязанным с группой "Метинвест". Из-за этих ограничений сделка до сих пор не финализирована, поскольку ее экономическая целесообразность под большим вопросом. Похоже, так же принципиален АМКУ будет при вынесении окончательного вердикта относительно концентрации "Метинвестом" контрольного пакета Шахтоуправления "Покровское" – крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине. Заявка на его концентрацию рассматривается комитетом еще с апреля 2019 года", - отмечается в материале.

По информации издания, крупнейшим за последние годы стал штраф АМКУ табачным компаниям, которые работают в Украине. Комитет оштрафовал четырех производителей и одного дистрибутора суммарно на 6,5 млрд гривен за монополизацию рынка.

Как сообщил ранее глава ведомства Юрий Терентьев, в 2019 году Антимонопольный комитет наложил штрафов на компании, которые работают в Украине, на общую сумму 8,7 млрд гривен. Кроме того, по словам руководителя АМКУ, фактически в Украине появилась новая отрасль права и отдельное новое направление юридической практики - обжалование публичных закупок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «АМКУ бросил вызов олигархам – СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

Создали второй по популярности сайт в мире

Графика Георгия Якутовича называли художником, который мыслит

Мануфактура Купидона: где брали валентинки 200 лет назад

"Твой Валентин": откуда пошла традиция посылать открытки

Казнили одного из самых кровавых маньяков

Самое читаемое
&quot;Мы вас не избирали. Вы - никто&quot; - Скрыпин обратился к Ермаку
"Мы вас не избирали. Вы - никто" - Скрыпин обратился к Ермаку 2 Просмотров: 15057
Еще один &quot;Слуга народа&quot; отметился скандальным заявлением о Крыме
Еще один "Слуга народа" отметился скандальным заявлением о Крыме 1 Просмотров: 12384
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
6
 Просмотров: 12303
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука Просмотров: 10719
Юлия Тимошенко попала за решетку
Юлия Тимошенко попала за решетку
 1 Просмотров: 9639
Экономика
Экономика замедлила темпы роста - Госстат
Экономика замедлила темпы роста - Госстат Просмотров: 162
Украина завезла рекордное количество картофеля из-за границы
Украина завезла рекордное количество картофеля из-за границы Просмотров: 756
ЕС не захотел кушать украинскую курятину
ЕС не захотел кушать украинскую курятину Просмотров: 945
Эксперт объяснил, за счет чего укрепляется гривна
Эксперт объяснил, за счет чего укрепляется гривна Просмотров: 774
Задерживают премию: глава Нафтогаза подал в суд
Задерживают премию: глава Нафтогаза подал в суд Просмотров: 702
Больше всего комментируют
4
"Это все - ложь" - Ермак о Зеленском и Омане в "Схемах"
2
"Мы вас не избирали. Вы - никто" - Скрыпин обратился к Ермаку
2
Микроавтобус с Украины попал в ДТП под Псковом: 8 погибших
2
Почему платежку за газ разделили
2
ГБР должно расследовать информацию о поездке Зеленского в Оман
Голосов: 23226
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua