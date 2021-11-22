Американская Westinghouse поможет построить два блока Хмельницкой АЭС

Украинская компания Энергоатом и американская Westinghouse Electric договорились построить два энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции.

Соглашения по строительству подписали во время международной конференции "Атомные возможности для развития страны" 22 ноября, сообщила пресс-служба Энергоатома.

"Речь идет о двух реакторах по технологии АР1000. В планах развития отрасли увеличить к 2040 году атомные мощности до 24 ГВт", - заявил глава Энергоатома Петр Котин.

Генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман подчеркнул надежность сотрудничества украинской и американской компаний.

"Мы рады, что наше сотрудничество получило новый толчок. Украина производит более половины электроэнергии с помощью атомной энергетики. Westinghouse поставляет примерно половину топлива для украинских АЭС", - сказал он.

Украина постепенно будет выводить из эксплуатации реакторы российского типа и строить новые станции. Это путь к энергетической независимости, безуглеродному будущему и усилению ядерной безопасности.

Автор: facebook.com/atom.gov.ua В присутствии главы Министерства энергетики Германа Галущенка и временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин документ подписали руководитель "Энергоатома" Петр Котин и президент Westinghouse Патрик Фрагман

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Украинский Энергоатом и американская электротехническая компания Westinghouse electric подписали 31 августа меморандум о совместном строительстве энергоблоков АЭС. Westinghouse electric существует с 1886 года и занимается проектированием энергоблоков АЭС с начала ХХІ в. корпорация контролирует до 50% коммерческих энергоблоков в мире и 31% рынка поставок ядерного топлива. На украинском рынке Westinghouse работает с 1992-го как поставщик услуг по модернизации систем безопасности украинского парка реакторов и топлива для АЭС.