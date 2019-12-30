Алименты и долги по зарплате: сколько денег взыскали с должников за год

В течение года выплатили 500 млн грн долгов по заработной плате. Фото: mind.ua

В 2019-м с должников по уплате алиментов взыскали 6,5 млрд грн.

"Новый механизм взыскания алиментов показал свою эффективность. Специальная программа и законодательные изменения ввело еще прошлое министерство", - сообщил министр юстиции Денис Малюська, пишет "РБК-Україна".

Кроме того, в течение года выплатили 500 млн грн долгов по заработной плате.

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"По этому вопросу работать исполнителям сложнее. Взыскано средств значительно меньше, чем по долгам по выплате алиментов. Мешает работать то, что многие должники в государственном секторе. Конечно, есть частные компании. Но в основном хронические долги имеют коммунальные предприятия", - отметил Малюська.

Большая палата Верховного суда изменила порядок начисления пени за несвоевременную уплату алиментов. Ранее должника штрафовали за конкретный месяц. Закрыть задолженность он мог через 2 года. Теперь пеню начисляют за весь период просрочки платежа до момента полного погашения всех долгов по алиментам. Пеня, как и раньше, составляет 1% от суммы задолженности. Однако за новых правил должникам надо платить больше.