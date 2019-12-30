Алименты и долги по зарплате: сколько денег взыскали с должников за год

 
Ексклюзивы
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны", - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны", - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 1404
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 855
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1296
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 990
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 657
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3852
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 171
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7083
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6192
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
9
3
13
3
3
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Видео
Все видео
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны", - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны", - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 1404
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 657
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 990
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1161
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3492
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 486
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
понедельник, 30 декабря 2019 17:45

Алименты и долги по зарплате: сколько денег взыскали с должников за год

  Комментировать
Алименты и долги по зарплате: сколько денег взыскали с должников за год
В течение года выплатили 500 млн грн долгов по заработной плате. Фото: mind.ua

В 2019-м с должников по уплате алиментов взыскали 6,5 млрд грн.

"Новый механизм взыскания алиментов показал свою эффективность. Специальная программа и законодательные изменения ввело еще прошлое министерство", - сообщил министр юстиции Денис Малюська, пишет "РБК-Україна".

Кроме того, в течение года выплатили 500 млн грн долгов по заработной плате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зарплатные долги: сколько денег не получили украинцы

"По этому вопросу работать исполнителям сложнее. Взыскано средств значительно меньше, чем по долгам по выплате алиментов. Мешает работать то, что многие должники в государственном секторе. Конечно, есть частные компании. Но в основном хронические долги имеют коммунальные предприятия", - отметил Малюська.

Большая палата Верховного суда изменила порядок начисления пени за несвоевременную уплату алиментов. Ранее должника штрафовали за конкретный месяц. Закрыть задолженность он мог через 2 года. Теперь пеню начисляют за весь период просрочки платежа до момента полного погашения всех долгов по алиментам. Пеня, как и раньше, составляет 1% от суммы задолженности. Однако за новых правил должникам надо платить больше.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Алименты и долги по зарплате: сколько денег взыскали с должников за год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

США ужесточили санкции против Москвы

Луиза Райнер стала первой обладательницей двух "Оскаров"

Сотни иракцев хотели быть палачами президента

Самое читаемое
Показали модную модель обуви 2020 года
Показали модную модель обуви 2020 года
5
 Просмотров: 19260
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
12
 Просмотров: 15255
Когда энергия на нуле: показали забавные фото уставших котов
Когда энергия на нуле: показали забавные фото уставших котов
24
 Просмотров: 9936
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
5
 Просмотров: 7983
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене 1 Просмотров: 7623
Экономика
Назвали самого богатого человека в мире по результатам 2019-го
Назвали самого богатого человека в мире по результатам 2019-го Просмотров: 162
Швейцарская компания не собирается достраивать "Северный поток-2"
Швейцарская компания не собирается достраивать "Северный поток-2" Просмотров: 369
На медреформу заложили 72 млрд грн - Гончарук
На медреформу заложили 72 млрд грн - Гончарук Просмотров: 279
Переговоры о транзите газа завершились
Переговоры о транзите газа завершились Просмотров: 1395
Украина сократила добычу собственного газа: итоги 2019-го
Украина сократила добычу собственного газа: итоги 2019-го Просмотров: 315
Больше всего комментируют
20
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
4
"Угрожает и запугивает". Родственники Небесной сотни требуют наказать Портнова
3
Вятрович обратился к СБУ по поводу празднования дня рождения Сталина
2
"Зеленскому надо быстро дистанцироваться от следствия" - Арестович
1
Сотни иракцев хотели быть палачами президента
Голосов: 22803
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua