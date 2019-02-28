Активы Газпрома арестовали

28 февраля 2018-го в Стокгольмском арбитраже Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. Фото: НТЦ "Психея

Нафтогаз начал в Люксембурге процессы по взысканию части долга с российского Газпрома.

"Мы уже получили газ на сумму $2,1 миллиарды. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США. Недавно и в Люксембурге", - заявили в НАК "Нафтогаз".

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Арбитражные процессы с Газпромом 2014-2018-го - крупнейшие в мировой истории среди коммерческих компаний по сумме претензий.

"Если бы нам не удалось отстоять свою позицию, могли бы потерять $94,7 миллиардов, или 177 тысяч гривен в пересчете на каждую украинскую семью. В свою очередь, мы не будем платить этих средств. А Газпром должен заплатить нам $4,6 миллиардов компенсации по транзитному контракту", - отметили в компании.

28 февраля 2018-го в Стокгольмском арбитраже Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен уплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.