Акции "Южного потока" арестовали: подробности

Суд арестовал акции "Южного потока". Фото: rusnext.ru

Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций "Южного потока".

"23 октября 2019-го Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций "Южного потока" - South Stream Transport BV. Компания, кстати, отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", - написал в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

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По его словам, это связано с рассмотрением дела о мошеннических действиях Газпрома при передаче акций компании "Трансгаз Краснодар" за день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов российской компании в Нидерландах.

"Тогда судебным исполнителям удалось арестовать многие другие активы Газпрома", - резюмировал Витренко.

"Южный поток" - это российско-итальянский проект системы газопроводов. Должен был пройти по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варну и далее через Балканский полуостров в Италию и Австрию. Первые поставки газа были запланированы на конец 2015 года. Весной 2014-го после аннексии Крыма Россией европейские политики назвали проект "мертвым". 17 апреля 2014-го Европейский парламент принял резолюцию об отказе от построения "Южного потока".