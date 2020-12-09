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среда, 09 декабря 2020 11:58

Акции Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft, Visa впервые стали доступными украинцам

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Акции Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft, Visa впервые стали доступными украинцам
Акции компаний впервые стали доступны украинский. Фото: unsplash

В Украине можно будет купить акции Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa и Advanced Micro Devices.

О принятом решении о допуске акций к обращению сообщают в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Также украинцы смогут купить инвестиционные паи инвестиционного биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.

В соответствующих решениях НКЦБФР отмечают, что предоставляют доступ к "обычным простых акциям, голосующим, без ограничений, полностью оплаченным, именным".

Акции Tesla на торгах 7 декабря выросла на 7% до рекордной стоимости - $600 млрд. Гендиректор компании Tesla и SpaceX Илон Маск имеет $152,9 млрд состояния.

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Дата
09
декабря

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