Акции Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft, Visa впервые стали доступными украинцам

Акции компаний впервые стали доступны украинский. Фото: unsplash

В Украине можно будет купить акции Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa и Advanced Micro Devices.

О принятом решении о допуске акций к обращению сообщают в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали украинские продукты, которых за рубежом купили больше всего

Также украинцы смогут купить инвестиционные паи инвестиционного биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.

В соответствующих решениях НКЦБФР отмечают, что предоставляют доступ к "обычным простых акциям, голосующим, без ограничений, полностью оплаченным, именным".

Акции Tesla на торгах 7 декабря выросла на 7% до рекордной стоимости - $600 млрд. Гендиректор компании Tesla и SpaceX Илон Маск имеет $152,9 млрд состояния.