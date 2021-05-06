Ахметов обогатился почти втрое благодаря монополии и тарифам - эксперт

Андрей Новак: "Увеличение состояния Рината Ахметова соизмеримо с тем, насколько выросли тарифы". Фото: Радио Свобода

Состояние олигарха Рината Ахметова за год выросло почти втрое благодаря его монополии в энергетической сфере. Борьба с олигархатом ведется только на словах, действия же власти свидетельствуют о ее лояльности к олигархам. Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Андрей Новак.

"Увеличение состояния Рината Ахметова почти втрое примерно соизмеримо с тем, насколько выросли тарифы в сфере энергетики, где он монополист, – утверждает он. – Будучи владельцем значительной доли общего энергетического баланса Украины, Ахметов обогатился за счет потребителей. Плюс использовал благоприятную конъюнктуру на экспорт его продукции – металла, и таким образом нарастил активы за такой короткий период времени".

Накопление богатств Ахметова происходит явно при содействии власти, убежден экономист.

"Без утверждения тарифов, которые принимает государство посредством регуляторов, Ахметов не смог бы получать такие сверхприбыли. В энергетической сфере все регулируется государством. Поэтому стремительное обогащение конкретного человека за один год в условиях войны, которую страна ведет уже седьмой год, в условиях общего экономического кризиса с падением ВВП на четыре процента за прошлый год ярко характеризует неэффективность государственного управления".

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Борьба с коррупцией и олигархатом существует только на декларативном уровне, отмечает Андрей Новак.

"В реальности происходит прямо противоположное. С 1 января этого года были в который раз повышены цены на газ и электроэнергию, причем не на несколько, а сразу на десятки процентов. Это наиболее красноречиво и объективно свидетельствует о том, в чьих интересах работает нынешнее правительство, так же как и Национальный банк и высокие экономические институты.

Понятно, что в фаворе у власти тот, кто больше всего приумножил свое состояние и занял первое место в списке самых богатых людей. Но и к другим олигархам отношение власти очень лояльное. По факту этот список "Forbes" – основная динамика богатства в стране, и он гораздо объективнее, чем государственные институты, свидетельствует о том, как и в чьих интересах работает украинская власть", – заключает эксперт.

Состояние олигарха Рината Ахметова за год выросло в 2,7 раза с $2,8 млрд до $7,6 млрд. Такие данные опубликовало издание Forbes Украина. 76 участников из первой сотни списка самых в Украине за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни возросло на 42%, до $44,5 млрд. Как следствие – "входной билет" в сотню подорожал на треть, до $125 млн.