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воскресенье, 23 декабря 2018 00:00

Агентство Moody's повысило рейтинг Украины

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Агентство Moody&#039;s повысило рейтинг Украины
Рейтинг Украины повысили. Фото: ТСН

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг эмитента и облигаций правительства Украины до Caa1 с Caa2 изменив прогноз с позитивного на стабильный.

Повышению рейтинг способствовала договоренность с МВФ о новой программе, что повышает вероятность возвращения на рынки капитала и уменьшит риск дефолта, информирует пресс-релиз агентства.

В агентстве ожидают, что недавно принятые реформы будут способствовать постепенному снижению коррупции, одной из самых больших институциональных слабостей страны.

Также в Moody's отмечают постепенное улучшение устойчивости Украины к продолжающемуся конфликту с Россией.

В то же время Украина по-прежнему является страной, которая сильно зависит от МВФ как в плане финансирования, так и в плане стимула к реформам. Кроме того, Украина по-прежнему сильно подвержена риску возобновления геополитической конфронтации и турбулентности, а также смене власти, что может привести к задержке или частичному изменению хода реформ.

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Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже перечислен Украине. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

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