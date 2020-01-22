Адвокат объяснил, как банки нарушают права клиентов

Страховка не является обязательным условием выдачи кредита. Фото: mycredit.ua

Банки массово нарушают права клиентов. Зачастую не предоставляют полной информации о своих услугах, рассказал Gazeta.ua адвокат Ростислав Кравец.

"В большинстве случаев человек, который берет потребительский кредит, не читает условий договора, а просто заполняет стандартную анкету. Публичные договоры ему советуют найти на сайте банка. Во-первых, это сделать не так просто. Во-вторых, документы сформированы таким образом, что даже специалистам трудно разобраться в них", - объясняет адвокат.

Добавляет, что часто потребитель финансовых услуг не понимает, за что платит.

"Клиентам часто навязываются услуги страховых компаний. Угрожают, что без них не удастся получить деньги. Однако страховка не является обязательным условием выдачи кредита", - отмечает Кравец.

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Советует внимательно читать любой документ, который подписываете.

"Не слушайте банковских сотрудников, которые торопят подписать соглашение уже и только сегодня. Этого нельзя делать, пока не узнаете все условия получения кредита", - говорит адвокат.

В Украине 20 января заработал закон о защите прав потребителей. Теперь банки обяжут раскрывать полную и актуальную информацию об условиях предоставления услуг. Речь идет о стоимости займов, включая комиссии и платежи за дополнительные услуги, условиях досрочного возврата кредита, возможных штрафах.