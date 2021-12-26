Яблоки подешевели на треть

За месяц средняя цена на яблоки снизилась на 11,8% – с 14,84 грн на 1,75 грн. Фото: Pexels

В Украине за год средняя цена на яблоки упала на 28% - до 13,09 грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В ноябре этого года яблоки стоили 13,09 грн, тогда как в ноябре прошлого года - 18,17 грн, поэтому за год яблока упали в цене на 28%, или 5,08 грн.

За месяц средняя цена на яблоки снизилась на 11,8% - с 14,84 грн на 1,75 грн.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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В этом году украинская семья из четырех человек потратит на новогоднее застолье в среднем 1844 грн. Это на 8,1% больше, чем в прошлом году.