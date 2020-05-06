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среда, 06 мая 2020 14:28

97 нардепов попросили Шмыгаля не отключать энергоблоки Энергоатома

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97 нардепов попросили Шмыгаля не отключать энергоблоки Энергоатома

Народные депутаты Верховной Рады обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки.

Об этом говорится в обращении нардепов к премьеру, которое есть в распоряжении LIGA.net.

"Просим принять меры по недопущению снижения доли атомной электроэнергии в структуре ОЭС Украины путем пересмотра показателей Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год" – говорится в документе.

Также народные депутаты попросили Шмыгаля предоставить копии расчётов и технико-экономического обоснования, на основе которых был пересмотрен энергетический баланс Украины на текущий год.

В документе отмечается, что новый энергобаланс предполагает сокращение производства на атомных энергоблоках в пользу более дорогих производителей – "зеленой" и тепловой генерации, что спровоцировало 13% рост цены на электроэнергию на рынке на "сутки вперед".

Кроме того, отключение атомных энергоблоков, по мнению народных депутатов, снижает уровень их безопасности, сокращает финансовые показатели, оказавшегося на грани банкротства Энергоатома, а также увеличивает объемы выбросов в атмосферу углекислого газа.

Обращение, в частности, подписали 97 народных депутатов, свидетельствует список подписантов, который есть в распоряжении LIGA.net.

Согласно пресс-релизу Энергоатома, с 5 мая на атомных электростанциях Украины работает всего 10 из 15 энергоблоков. Не работают, в частности, четыре блока на Запорожской атомной электростанции (три из них перевели в плановый ремонт, один – вывели в резерв) и один на Южно-Украинской АЭС.

"Нужно сокращать работу атомных энергоблоков, потому что, если мы оставим атомные блоки и при этом еще уменьшим производство на возобновляемых источниках энергии, нам пришлось бы платить и за атомную генерацию, которая избыточная, и за ограничения возобновляемых источников", - объясняла 5 мая и.о министра энергетики Ольга Буславец остановку атомных энергоблоков.

29 апреля Минэкоэнерго пересмотрело прогнозный энергетический баланс на 2020 год из-за энергетического кризиса в стране. Документ предполагает снижение производства электроэнергии на всех видах генерации, кроме ТЭЦ и ВИЭ.

5 мая стало известно, что Минэнерго предложило Энергоатому проработать идею реализации проектов с майнинга криптовалюты.

biz.liga.net
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06
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