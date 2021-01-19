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вторник, 19 января 2021 10:55

9% малых предпринимателей закроют бизнес после локдауна - опрос

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9% малых предпринимателей закроют бизнес после локдауна - опрос
24% предпринимателей считают меры новой волны ограничений слишком жесткими. Фото: unsplash

62% малых предпринимателей считают, что в январском локдауни нет смысла.

Об этом говорится в результатах экспресс-опроса от Европейской Бизнес Ассоциации среди представителей малого и микробизнеса.

Согласно данным исследования, 24% предпринимателей считают меры новой волны ограничений слишком жесткими, и только 14% считают их адекватными ситуации или мягкими.

"Из-за внедрения нового локдауна 22% предпринимателей ищут новые возможности для развития своего бизнеса, еще 22% вынуждены отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, 13% - сокращают заработную плату, 10% - частично сокращают штат, 9% - закрывать бизнес. Только 9% сообщили, что не испытывают влияния локдауна на свою работу, а 15% предпринимателей смогли перевести бизнес в онлайн", - говорится в сообщении Ассоциации.

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36% опрошенных обратились к государству за материальной поддержкой в ​​размере 8 тыс. грн. Эту сумму планируют потратить на заработные платы работников, оплату аренды и коммунальных платежей.

"33% предпринимателей, которым подтвердили выплату, получили средства через неделю после успешной подачи заявления, еще 19% - через две недели или больше, 13% - через 1-3 дня. Другие 35% опрошенных все еще ожидают поступления средств. В то же время, только 3% ФЛП сообщают, что эти средства помогут компенсировать их убытки от внедрения локдауна, тогда как 84% считают такие средства недостаточными", - говорится в результатах опроса.

Опрос проводился с 11 по 18 января 2021 года среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 105 предпринимателей - представителей малого бизнеса.

С 22 декабря Пенсионный фонд начал выплачивать по 8 тыс. грн одноразовой помощи предпринимателям и наемным работникам. Часть заявок отклонили.

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