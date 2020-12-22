8 тыс. грн для наемных работников: какие предприятия получат больше всего

Перечисление средств планируют начать с 23 декабря. Фото: pixabay

Больше всего заявок для участия в программе "Помощь работодателям до 8000 грн" подали специалисты, работающие с транспортом, в тяжелой и легкой промышленности, строительстве.

На сегодня в центры занятости обратились за поддержкой для более 170 тыс. наемных работников, сообщают в Минэкономики.

Среди крупных предприятий, подавших документы для получения помощи - Международный аэропорт "Борисполь", структурные подразделения АО "Укрзализныця", Областные отделения ДА "Укравтодор", АО "Кондитерская фабрика" Харьковчанка", ОА "Турбоатом", авиационная компания "Роза ветров", ПО "Славянский завод высоковольтных изоляторов", НПК "Прогресс", ООО "ОАО Олимп".

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Больше всего выплат получат специалисты транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению.

Перечисление средств планируют начать с 23 декабря.

Среди мелких предпринимателей чаще всего за поддержкой государства обращались ФОПы, занимающиеся розничной торговлей. Они подали - 140,6 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн.