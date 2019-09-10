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вторник, 10 сентября 2019 21:10

60 тыс. грн и больше: кому обещают самую большую зарплату

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60 тыс. грн и больше: кому обещают самую большую зарплату
Самые большие зарплаты в Украине в крупных городах. Фото: Delo.ua

Средняя зарплата в Украине составила 10971 грн. Наибольшие получают работники в Киеве - 16249 грн. Меньше всего платят в Херсонской области - в среднем 8547 грн.

На сайтах поиска работы можно найти работу с оплатой выше средней. Преимущественно это работа в крупных городах, пишет The Point.

Директор сети ресторанов

Компания предлагает зарплату 150 тыс. грн. Директору придется управлять более 20 ресторанами. Заниматься управлением рентабельностью, стандартизацией и оптимизацией процессов, открытием ресторанов в Украине и Польше. Ищут профессионала с опытом работы в управлении сетями от двух лет.

Инженер по автоматическому контролю качества

Специалисту в IТ-сфере готовы платить 140 тыс. грн. Обещают гибкий график, медстраховку, бесплатный спортзал. Специалиста ищут с опытом работы и знанием английского.

Директор экспортных продаж меда и ягод

Зарплату обещают 120 тыс. грн. Специалисту нужно иметь опыт работы от двух лет на должности директор по продажам экспортной компании плодоовощной продукции. Знать медовый рынок и наиболее приоритетные рынки для данной отрасли.

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Руководитель отдела продаж посуды

Специалисту предлагают 75 тыс. грн. Надо профессионал с опытом управления товарной группой, знанием рынка, пониманием продукта, опытом формирования ассортиментной и ценовой политики.

Начальник отдела аналитики

Начальнику готовы платить 60 тыс. грн. Ищут профессионала, чтобы совершенствовать инструменты сбора, хранения и обработки данных, поступающих от производства. Кандидат на должность должен иметь экономическое образование, опыт управления бизнес-проектами, знать английский. Кроме зарплаты работодатель обещает годовой бонус, соцпакет и корпоративное обучение.

Ежемесячно среднестатистическая семья тратит 8,8 тыс. грн. Деньги в основном идут на еду. Это 44,7% от расходов, или 3592 грн. Больше всего - 896 грн тратят на мясо. На изделия из муки - 633 грн, посчитали в Госстате.

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