Какую сумму украинцы ежемесячно оставляют в магазинах

На еду приходится 44,7% от всех расходов за месяц. Фото: Цензор.НЕТ

Ежемесячно среднестатистическая семья тратит 8,8 тыс. грн.

Деньги в основном идут на еду. Это 44,7% от расходов, или 3592 грн. Больше всего - 896 грн тратят на мясо. На изделия из муки - 633 грн, посчитали в Госстате.

На алкоголь и сигареты украинцы тратят 104 грн и 180 грн в месяц.

За коммунальные услуги приходится в среднем отдавать 1720 грн в месяц из семейного бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На какую зарплату украинцы едут работать за границу

На лекарства тратят 408 грн, проезд - 361 грн. Еще 245 грн в среднем ежемесячно надо на услуги связи.

Меньше всего денег украинцы тратят на отдых - в среднем 140 грн. Только 3,1% своих доходов откладывают на депозиты. Еще 1,7% тратят на покупку недвижимости.

Средняя зарплата в Украине составила 10971 грн. Больше всего получают работники в Киеве - 16249 грн. Меньше всего платят в Херсонской области - в среднем 8547 грн.