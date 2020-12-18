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5 неожиданных причин, мешающих сдать жилье в аренду

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5 неожиданных причин, мешающих сдать жилье в аренду
Среди планировочных решений в многоквартирных домах встречаются и неудачные варианты. Фото: unsplash

Квартиры с непродуманным планированием, устаревшим ремонтом и недоверчивыми владельцами сложнее сдать в аренду.

Об этом пишут на dom.ria.

Среди характеристик жилья, которые не пользуются спросом:

Чрезмерно просторные квартиры

Квартиры с большим метражом, 4 и более комнат, пользуются повышенным спросом только в классе элитной недвижимости. Для вторичного рынка жилья и в новостройках эконом или комфорт-класса с соответствующим ремонтом такой вариант невыгоден. Квартиры сложно сдавать, а их ликвидность постоянно падает.

"Выходом из такой ситуации станет перепланировка, которая разделит жилое пространство на несколько функциональных зон. Тогда недвижимость можно сдавать для нескольких арендаторов как коливинг", - советуют в статье.

Жилье с непродуманным планированием

Среди планировочных решений в многоквартирных домах встречаются и неудачные варианты. К таковым относятся:

- маленькая кухня;

- совмещенный санузел;

- смежные или узкие комнаты.

Подобные квартиры привлекают лишь отдельные категории арендаторов. Для студентов компактная кухня или совмещенный санузел не станут препятствием, а для семьи с тремя детьми - да.

"В случае сдачи в аренду подобных квартир необходимо сконцентрироваться на других преимуществах жилья. Это может быть выгодное расположение, качественный ремонт, удобная мебель или развитая инфраструктура", - советуют эксперты.

Квартиры с морально устаревшим ремонтом

Рынок арендного жилья насыщен предложениями, которые требуют серьезного ремонта, с устаревшими мебельными стенками. Такие квартиры постепенно начинают терять свою популярность, особенно на фоне более предприимчивых владельцев.

"Решением проблемы станет минимальная подготовка квартиры к аренде. Это точечный ремонт, починка всех коммуникаций и вывоз ненужных вещей", - говорят специалисты.

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Квартиры с недоверчивыми владельцами

Арендатор хочет чувствовать себя в арендованной квартире уверенно, комфортно и безопасно. И поведение арендодателя влияет на эти ощущения. Неуместные вопросы во время просмотра, недоверие, постоянные визиты и уклонение от ответов понравятся не каждому.

"Выход - обсудить все заранее и заключить договор. Когда и как оплачивается арендная ставка, кто меняет поломанные смесители, за сколько предупреждать о визите в квартиру и тому подобное. Такое жилье сдается гораздо проще", - говорится в публикации.

Жилье с массой ограничений

Объявлениями с фразами "без детей и животных" владелец сужает целевую аудиторию. К подобным ограничениям можно отнести запрет гостей, перестановки.

"Процесс станет проще и быстрее, если некоторые ограничения обсудить: возмещение убытков от когтей кота, установка бойлера счет арендной ставки", - советуют специалисты.

Цены на аренду жилья в новогоднюю ночь не отличаются от показателей прошлого года. Ремонт квартиры больше влияет на стоимость аренды.

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