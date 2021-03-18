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четверг, 18 марта 2021 21:11

5 фраз в описании вакансии, свидетельствующих о мошенничестве

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5 фраз в описании вакансии, свидетельствующих о мошенничестве
Мошенники часто предлагают оплатить обучение. Фото: unsplash

Если работодатель не предоставляет о себе достаточно информации или говорит, что опыт не важен, а работа легкая, скорее всего, это мошенник.

Подборку подозрительных фраз в описаниях вакансий подготовили в robota.ua.

"Опыт не важен"

"Если работодателю не важно, имеете ли вы соответствующий опыт и это сочетается с невероятными условиями работы и неоправданно высокой зарплатой - с вероятностью в 90% перед вами объявления о работе от мошенника", - сообщают аналитики.

Они добавляют, что такие вакансии характеризуются низким критерием входа - здесь нужны кандидаты с любым бэкграундом и пожеланиями. Скорее всего, уже при первой беседы с рекрутером такие работодатели скажут, что вы подходите на эту работу.

"Легкая работа", "Свободный график"

"Набор стандартных фраз и отсутствие описанных обязанностей могут быть признаком того, что от кандидата скрывают истинную суть работы. Чаще всего такие методы используют "работодатели", которые предлагают незаконную деятельность: сфера интим-услуг, казино, продажа незаконных товаров", - объясняют эксперты.

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"Система премий и штрафов"

Когда в вакансии нет четкой информации о системе вознаграждения и во время разговора с рекрутером понимание не является - вероятно, перед вами недобросовестный работодатель.

"В таких компаниях зарплата часто нестабильна, вас могут штрафовать за малейшие промахи, а премии, обещанные во время собеседования, выдавать только по праздникам. Честный работодатель всегда объясняет систему начисления заработной платы: говорит о дополнительных вознаграждения, 100% ставке и КРИ", - убеждены аналитики.

"Оплата за предварительное обучение"

Когда предлагают оплатить обучение, которое очень нужно для выполнения рабочих задач, - перед вами мошенники. Если работодателю не хватает умений кандидата - он либо не берет на работу, или учит самостоятельно.

Нет информации о работодателе

Еще одним вариантом лжи от такого "работодателя" может быть наличие информации о компании и о сфере деятельности в объявлении, но при поиске в Google окажется, что такого предприятия просто не существует.

Украинские заробитчане не планируют возвращаться работать в Украину. Несмотря на карантин, 93% граждан планируют и в дальнейшем работать за границей, а каждый 3-й ищет предложения на более долгий срок, чем один сезон.

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