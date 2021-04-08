42% украинцев, которые имеют работу, остаются при этом бедными

Преодолевать бедность в Украине планируют в нескольких направлениях. Фото: unsplash

В 1-м полугодии 2020 года уровень бедности среди работающего населения составил 42,4%. То есть эти люди не могли обеспечить достойную жизнь себе и семье.

Заведующий сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи НАН Украины Людмила Черенько отметила, что в 2021-м улучшения ситуации не ожидается, сообщают в Верховной Раде.

Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова говорит, что преодолевать бедность в Украине планируют в нескольких направлениях.

"1-й - расширение доступа населения к продуктивной занятости и роста доходов. 2-е направление - доступ населения к социальным услугам и инфраструктуры. 3-е - минимизация бедности социально уязвимых слоев населения. К ним относятся дети, подростки, лица старше 75 лет, пенсионеры, которые не работают", - отметила Галина Третьякова.

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По ее мнению, важным шагом является монетизация субсидий, увеличение размера помощи для детей сирот и детей, лишенных родительской опеки. Но актуальным вопросом остается доступ к медицинским услугам сельского населения, обеспечение средствами реабилитации людей с инвалидностью.

Украинцы чаще всего экономят на отдыхе, одежде и пищевых продуктах, говорится в результатах опроса компании Research & Branding Group.