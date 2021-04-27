39 таможников отстранили от обязанностей

Таможенников отстранили после решения СНБО. Фото: censor.net

39 сотрудников Одесской, Закарпатской, Волынской и Галицкой таможни отстранили от исполнения должностных обязанностей после решения Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля.

"В свете решения СНБО от 2 апреля от выполнения должностных обязанностей отстранены еще 39 сотрудников Гостаможни", - говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины.

В Одесской таможни отстранили 18 сотрудников, Закарпатской - 12 сотрудников, Волынской - четыре, Галицкой - один.

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После распоряжения председателя Гостаможслужбы приняты аналогичные меры по 4 начальников таможенных служб.

После очередного заседания СНБО ввели санкции против ряда лиц. "Впервые в истории Украины введены персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", - написал в Telegram президент Владимир Зеленский.