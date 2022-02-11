32 новых рынка открылись для украинских экспортеров с конца 2020 года

Молоко и молочные продукты, мясо птицы и продукты птицеводства, мед пользовались наибольшим спросом. Фото: www.vikka.ua

За последние 15 месяцев Украина открыла 32 новых экспортных рынка для украинских товаров.

Об этом сообщает ports.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.

Практически за год были открыты рынки для украинских производителей в таких странах, как Израиль, Черногория, ОАЭ, Сербия, КСА, Ливан, Бельгия, Литва, Эфиопия, Япония, Аргентина, Ливия, Кувейт, Словакия, Иордания, Турция, Либерия, Грузия, Катар, Босния и Герцеговина.

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Молоко и молочные продукты, мясо птицы и продукты птицеводства, мед, мелкий и крупный рогатый скот, а также корма для животных пользовались наибольшим спросом. Кроме того, в перечне украинских товаров, для которых открывались рынки других стран, есть рептилии и живые улитки для разведения.

Кабинет министров на заседании в среду, 9 февраля, передал полномочия по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, карантина и защиты растений, государственной политики в сфере ветеринарной медицины, органического производства, обращения и маркировки органической продукции от Минэкономики в Минагрополитику.

По словам министра агрополитики Романа Лещенко, министерство получило весь необходимый для качественной работы функционал, а именно формирование государственной политики в сферах: безопасности и качества пищевых продуктов; карантина и защиты растений; ветеринарной медицины; органического производства; обращения и маркировки органической продукции.

Украина остается в тройке главных поставщиков курятины в ЕС. Об этом сообщили в отчете Еврокомиссии. В январе-июне прошлого года Украина экспортировала 13,5 тыс. т мяса птицы. Это на 55% меньше аналогичного периода 2020 года.