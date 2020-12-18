15-й спиртзавод продали в 10 раз дороже стартовой цены

За объект соревновались сразу 8 компаний. Фото: unsplash

Фонд государственного имущества на приватизационном аукционе продал Вишняковское МПД по 234 млн грн.

Стартовая цена в процессе торгов поднялась с 22,4 млн грн в 10,4 раз, сообщают в Фонде государственного имущества.

"За объект соревновались сразу 8 компаний. Сейчас это самый успешный аукцион по приватизации спиртовых активов по конкуренции и финальной стоимости объекта", - говорится в сообщении.

Новый владелец получит спиртосклад, бродильный цех, производственную лабораторию и здание брагоректификации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спиртзаводы распродают на аукционах

"Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Вишняковского МПД будет считаться официально завершенным", - говорят в Фонде

В случае отказа от лота победитель аукциона должен будет уплатить в бюджет стоимость гарантийного взноса - около 2 млн грн. После этого право на приобретение объекта переходит к участнику, который завершил аукцион на 2-м месте.

Последним Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Воютицкий спиртзавод за 48 млн грн.