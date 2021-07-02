130 стран мира утвердили налогообложение глобальных и многонациональных компаний

Крупные компании будут платить большие налоги. Фото: Reuters

План внедрения корпоративного налога на глобальные и многонациональные компании, работающие во всем мире, в первую очередь благодаря интернету, на уровне минимум в 15 процентов одобрили чиновники уже 130 стран.

Эта договоренность, которая имеет целью не дать возможности глобальным компаниям платить низкие налоги, зарегистрировав свой юридический адрес в юрисдикции с низким корпоративным налогообложением, может принести около 150 миллиардов долларов налоговых сборов в год, сообщили в Организации экономического сотрудничества и развития.

Договоренность предполагает также налогообложение таких компаний на уровне отдельных стран и в тех юрисдикциях, где они ведут свой бизнес онлайн, хотя и не имеют физического присутствия, как ожидается, начнет действовать не ранее чем 2023 года.

Соглашение поддержали, в частности, все страны с "Группы двадцати", среди них США, Великобритания, Франция или Китай, - но также и страны с известной репутацией "налоговых Раев", как то Бермудские или Каймановы острова.

Зато ее не поддержали две европейские страны с низкими корпоративными налогами - Ирландия и Венгрия.

Теперь правительства, поддержали план, как ожидается, имеют в своих странах провести принятия законов о введении такого минимального налога. Также между ними дальше продолжается согласование ряда деталей плана.

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