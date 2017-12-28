​Турецкие инвесторы не хотят покупать интернет-провайдер "Воля" - СМИ

Конкуренты считают, что украинский интернет-провайдер "Воля" давно перестал быть инвестиционно привлекательным активом. Фото: bigmir) net

Крупнейший украинский интернет-провайдер "Воля" в скором времени может поменять собственников. Ранее потенциальным владельцем активов компании СМИ называли мобильного оператора Lifecell, который принадлежит Turkcell.

Однако, по данным портала турецкого издания demokrathaber.org, инвестор отказался покупать активы украинского провайдера. Среди целого ряда причин называют недобросовестную политику компании и менеджмента, завышенную стоимость акций украинского телеком-оператора. В материнской кампании подозревают руководство "Воли" и украинской дочки мобильного оператора в сговоре с целью продать актив по завышенной цене. В Turkcell отказались давать комментарии, пока ведется служебное расследование инцидента.

Конкуренты считают, что "Воля" давно перестала быть инвестиционно привлекательным активом. Участники рынка считают, что, вложив в "Волю" $300 млн собственники не захотят продавать ее в минус. При этом финансовые показатели результатов демонстрируют отрицательную динамику. Ряд вопросов есть и к отчетности, методология которой нацелена исключительно на замыливание глаз потенциального инвестора и далека от реалий и стандартов. Так что, с профессиональной точки зрения, отсутствует элементарная целесообразность в покупке "привлекательного" интернет-провайдера, от которого с завидной стабильностью уходят клиенты и деньги, пишет издание.

СМИ также отметили, что количество негативных посылов от абонентов занимают лидирующие позиции в антирейтингах. Не придает уверенности "Воле" и тот факт, что руководство компании находится в поисках работы, а иностранные топ-менеджеры сидят "на чемоданах". Например, резюме технического директора оператора можно найти на сайтах соискателей.

Не обошли "Волю" и скандалы, связанные с продажей сетей в Крыму русским. Еще в июне 2017 года издание AIN.UA опубликовало свое расследование этой загадочной сделки. Представители "Воли" заявляли, что продали крымский актив еще в 2014-м. Согласно последних данных, сделка состоялась только в прошлом месяце. Причем, сначала акции перешли в управление отца экс-главы компании Юлии Бойко. Но уже через пару недель, после скандальных материалов в СМИ по этому поводу, он внезапно перепродал их второму бенефициару - Евгению Попову. Крымский актив теперь на 100% принадлежит россиянам.

Вопрос о том, кто в ближайшем будущем возьмет в свои руки бразды правления крупнейшим украинским интернет-провайдером и купит его, - остается открытым.

Среди других покупателей называли и экс-главу Администрации президента Украины Бориса Ложкина. Он также отказался инвестировать запрашиваемую сумму.