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среда, 09 декабря 2020 14:00

€640 млн кредита от ЕС потратят на дороги Луганщины и электротранспорт

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€640 млн кредита от ЕС потратят на дороги Луганщины и электротранспорт
€100 млн кредита ЕИБ предоставят на восстановление дорожной сети Луганщины. Фото: unsplash

Европейский инвестиционный банк и правительство заключили 3 кредитных соглашения на €640 млн.

Средства потратят на обновление дорожной сети Луганщины, а также на закупку электрического общественного транспорта почти в 20 украинских городах, сообщают в Министерстве инфраструктуры.

€340 млн из указанной суммы будут направлены на восстановление и улучшение ключевой социальной и транспортной инфраструктуры в восточном регионе. Это школы, детсады, больницы, почтовые отделения, уличное освещение, канализационные системы, а также муниципальный транспорт и соответствующую инфраструктуру. Такие изменения принесут пользу около 14 млн украинцев, проживающих на этих территориях.

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Еще €100 млн кредита ЕИБ предоставят на восстановление дорожной сети Луганщины, а именно на выполнение ремонтных работ на 2 участках автодороги Р-66 КПП Демино-Александровка - Сватове-Лисичанск-Луганск.

€200 млн ЕИБ пойдут на закупку исключительно электрического общественного транспорта - трамваев, троллейбусов, электробусов, вагонов метро, ​​а также строительство и обновление трамвайных и троллейбусных линий, замену тяговых подстанций. Уже предварительно определили 18 городов-участников проекта: Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы. Их окончательный перечень сформируют после ратификации соглашения с банком.

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 15,965 млрд грн. Так, по итогам аукционов в госбюджет привлекли в эквиваленте 15 963 млн грн.

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