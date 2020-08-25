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вторник, 25 августа 2020 14:27

€450 млн на дороги: Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестбанком

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€450 млн на дороги: Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестбанком
Ратификация этого соглашения предусматривает инвестирование в развитие дорожных объектов. Фото: pixabay.com

Верховная Рада ратифицировала соглашение "Европейские дороги Украины III между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

Решение поддержали 288 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Принятие закона создает правовые основания для реализации финансовой сделки и последующей реализации проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети", пишет Укринформ.

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Ратификация этого соглашения предусматривает инвестирование в развитие дорожных объектов, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, экономичности и комфортности перевозок пассажиров и грузов.

Общий объем привлечения кредитных средств Европейского инвестиционного банка для реализации проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" составляет €450 млн (без НДС).

Президент Владимир Зеленский заявил, что менее чем за год в Украине построят 5 тыс. км дорог.

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