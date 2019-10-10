– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван.

Говоримо про завідувача поліклініки Національного інституту раку Аркадія Висоцького та хіміотерапевта Олександра Шепеля. Їх арештували наприкінці вересня. Вимагали з пацієнтів гроші за ліки, що держава надає безкоштовно. Пропонували зробити благодійний внесок. У справі проходять сім пацієнтів, які сумарно віддали медикам майже 40 тис. грн.

– У мене двоє дядьків від раку померли. Коли людям кажуть, що в них онкологія, в голові туманиться. Деякі так звані лікарі цей стан і використовують. Збивають гроші, – продовжує Іван. – Хоча обом родичам із лікуванням пощастило. Була безкоштовна хімія. І лікарі трапилися людяні.

– Наживаються на пацієнтах усюди. Деякі медики таке виробляють, що цим онкологам і не снилося, – говорить наступного дня знайома медсестра Вікторія. – Кілька років тому працювала в одному закладі. Головний лікар за самотніми старими доглядав. Усі думали, золота людина. А виявилося, входив у довіру і вмовляв переписати на нього житло. Обіцяв до кінця життя безкоштовно лікувати. Квартир шість забрав. Колишніх власників відправляв у будинок для літніх або в якусь дешеву хату в забитому селі.

– І де зараз лікар? – питаю.

– Чотири роки тому продав квартири, бо хтось із колег йому пригрозив, що заявить у поліцію. Втік у Крим. Отримав там солідну посаду в лікарні. Тепер його не дістати. Ті свого не здадуть